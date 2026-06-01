Атака российских БПЛА вызвала пожар на предприятии на Харьковщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вследствие атаки российских беспилотников произошел пожар на территории гражданского предприятия в поселке Васищево Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины в Telegram.

Последствия удара по гражданскому предприятию

По данным спасателей, вследствие обстрела загорелись деревянные поддоны на площади около 800 квадратных метров.

Во время работы подразделений ГСЧС российские войска нанесли повторный удар беспилотником. Попадание произошло рядом с крышей складского здания предприятия.

Личный состав и техника ГСЧС не пострадали.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Напомним, вечером 1 июня Россия продолжает обстреливать Украину ударными БПЛА.

