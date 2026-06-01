Атака российских БПЛА вызвала пожар на предприятии на Харьковщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вследствие атаки российских беспилотников произошел пожар на территории гражданского предприятия в поселке Васищево Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины в Telegram.

Последствия удара по гражданскому предприятию

По данным спасателей, вследствие обстрела загорелись деревянные поддоны на площади около 800 квадратных метров.

Атака на Харьковскую область

Во время работы подразделений ГСЧС российские войска нанесли повторный удар беспилотником. Попадание произошло рядом с крышей складского здания предприятия.

Атака на Харьковскую область

Личный состав и техника ГСЧС не пострадали.

Атака на Харьковскую область

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Атака на Харьковскую область

Напомним, вечером 1 июня Россия продолжает обстреливать Украину ударными БПЛА. 

