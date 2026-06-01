Россияне более 40 раз атаковали Днепропетровщину: двое раненых, повреждены учебное заведение, детский сад и агропредприятие
В течение дня 1 июня российские войска более 40 раз наносили удары по четырём районам Днепропетровской области с помощью беспилотников, артиллерии и авиабомб, вследствие чего есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Никопольский район
В Никопольском районе россияне наносили удары по Никополю, Червоногригоровской, Марганецкой, Мировской и Покровской громадам.
Повреждены учебное заведение, детский сад, многоквартирный дом, частные дома и автомобили.
Криворожский район
В Криворожском районе под ударом оказалась Апостоловская громада. Разрушен частный дом.
Пострадала 85-летняя женщина. Она находится в больнице в состоянии средней тяжести.
Синельниковский район
В Синельниковском районе противник нанес удар по Васильковской и Покровской громадам.
Ранения получил 59-летний мужчина. Он госпитализирован. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.
Самаровский район
В Самаровском районе враг нанес удар по Магдалиновской громаде. Повреждено агропредприятие.
