Из-за взрыва на Днепропетровщине погиб полицейский, еще один правоохранитель и 2 гражданских ранены. ФОТО

В Покровской сельской громаде Днепропетровской области при исполнении служебных обязанностей погиб полицейский. Еще один сотрудник правоохранительных органов и двое гражданских лиц получили ранения.

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

Погиб полицейский

"Старший лейтенант полиции погиб сегодня днем при исполнении служебных обязанностей в результате взрыва возле частного домовладения в Покровской сельской громаде Никопольского района", — говорится в сообщении.

Погибшему полицейскому офицеру громады Богдану Монахову было 27 лет, он почти шесть лет проработал в полиции.

"Начинал как участковый в Томаковском отделении полиции. В 2025 году прошел конкурс на должность полицейского офицера громады", — рассказали в полиции. 

Богдан Монахов

Пострадавшие в результате взрыва

 В результате взрыва также получили ранения еще один полицейский и двое гражданских мужчин. Повреждены служебный автомобиль и частный дом.

Шкода постраждалих цивільних людей.
01.06.2026 17:16 Ответить
Козлориле ботяро, якщо ти думаєш коли пишеш українською то від тебе не смердить кацапсятиною, ти помиляєшся.
01.06.2026 17:44 Ответить
 
 