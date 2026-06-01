Из-за взрыва на Днепропетровщине погиб полицейский, еще один правоохранитель и 2 гражданских ранены. ФОТО
В Покровской сельской громаде Днепропетровской области при исполнении служебных обязанностей погиб полицейский. Еще один сотрудник правоохранительных органов и двое гражданских лиц получили ранения.
Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.
Погиб полицейский
"Старший лейтенант полиции погиб сегодня днем при исполнении служебных обязанностей в результате взрыва возле частного домовладения в Покровской сельской громаде Никопольского района", — говорится в сообщении.
Погибшему полицейскому офицеру громады Богдану Монахову было 27 лет, он почти шесть лет проработал в полиции.
"Начинал как участковый в Томаковском отделении полиции. В 2025 году прошел конкурс на должность полицейского офицера громады", — рассказали в полиции.
Пострадавшие в результате взрыва
В результате взрыва также получили ранения еще один полицейский и двое гражданских мужчин. Повреждены служебный автомобиль и частный дом.
