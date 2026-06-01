Внаслідок вибуху на Дніпропетровщині загинув поліцейський, ще один правоохоронець та двоє цивільних зазнали поранень. ФОТО
У Покровській сільській громаді Дніпропетровської області під час виконання службових обов’язків загинув поліцейський. Ще один правоохоронець та двоє цивільних осіб зазнали поранень.
Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.
Загинув поліцейський
"Старший лейтенант поліції загинув сьогодні вдень під час виконання службових обов’язків внаслідок вибуху поблизу приватного домоволодіння у Покровській сільській громаді Нікопольського району", - сказано у повідомленні.
Загиблому поліцейському офіцері громади Богдану Монахову було 27 років, він майже шість років працював у поліції.
"Починав як дільничний у Томаківському відділенні поліції. У 2025 році пройшов конкурс на посаду поліцейського офіцера громади", - розповіли у поліції.
Постраждалі внаслідок вибуху
Внаслідок вибуху також поранення дістав ще один поліцейський та двоє цивільних чоловіків. Пошкоджено службовий автомобіль й приватне домоволодіння.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль