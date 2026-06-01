УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14818 відвідувачів онлайн
Новини Фото Втрати України Обстріли Дніпропетровщини
1 346 2

Внаслідок вибуху на Дніпропетровщині загинув поліцейський, ще один правоохоронець та двоє цивільних зазнали поранень. ФОТО

У Покровській сільській громаді Дніпропетровської області під час виконання службових обов’язків загинув поліцейський. Ще один правоохоронець та двоє цивільних осіб зазнали поранень.

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Загинув поліцейський

"Старший лейтенант поліції загинув сьогодні вдень під час виконання службових обов’язків внаслідок вибуху поблизу приватного домоволодіння у Покровській сільській громаді Нікопольського району", - сказано у повідомленні.

Загиблому поліцейському офіцері громади Богдану Монахову було 27 років, він майже шість років працював у поліції.

"Починав як дільничний у Томаківському відділенні поліції. У 2025 році пройшов конкурс на посаду поліцейського офіцера громади", - розповіли у поліції. 

Богдан Монахов

Читайте також: Окупанти майже 40 разів ударили по Дніпропетровщині: одна людина загинула, дев’ятеро - поранені, двоє з них - у важкому стані

Постраждалі внаслідок вибуху

 Внаслідок вибуху також поранення дістав ще один поліцейський та двоє цивільних чоловіків. Пошкоджено службовий автомобіль й приватне домоволодіння.

Дивіться також: Атаки РФ на Дніпропетровщину: четверо поранених, пошкоджено десятки об’єктів. ФОТОрепортаж

Автор: 

вибух (4724) жертви (1983) Дніпропетровська область (5072) Нікопольський район (782)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шкода постраждалих цивільних людей.
показати весь коментар
01.06.2026 17:16 Відповісти
Козлориле ботяро, якщо ти думаєш коли пишеш українською то від тебе не смердить кацапсятиною, ти помиляєшся.
показати весь коментар
01.06.2026 17:44 Відповісти
 
 