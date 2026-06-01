Атаки РФ на Дніпропетровщину: четверо поранених, пошкоджено десятки об’єктів. ФОТОрепортаж

Протягом доби ворог майже 30 разів обстріляв три райони області. Найбільше постраждала Нікопольщина, є руйнування житла, підприємств і авто.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олександр Ганжа та голова облради Микола Лукашук.

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Нікопольський район

На Нікопольщині під ударом були райцентр, Покровська та Червоногригорівська громади. Ворог атакував район безпілотниками й артилерією Пошкоджені інфраструктура, підприємство, заправка, приватні будинки і автомобілі.

Постраждали четверо людей. 54-річна жінка госпіталізована у важкому стані. В лікарні й 52-річний чоловік. Його стан оцінюють як середньої тяжкості. Ще двоє жінок 56 і 67 років лікуватимуться амбулаторно.

Сталися пожежі. Знищені 2 вантажівки, пошкоджені 9 приватних будинків, 3 господарські споруди, підприємство, 7 авто, АЗС, будівля, що не експлуатувалася, та інфраструктура.

Синельниківський район

Внаслідок удару БпЛА у Васильківській громаді пошкоджена приватна оселя.

Дніпровський район

Через вечірню атаку БпЛА у Дніпрі горів дачний будинок та гараж.

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