Атаки РФ на Дніпропетровщину: четверо поранених, пошкоджено десятки об’єктів. ФОТОрепортаж
Протягом доби ворог майже 30 разів обстріляв три райони області. Найбільше постраждала Нікопольщина, є руйнування житла, підприємств і авто.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олександр Ганжа та голова облради Микола Лукашук.
Нікопольський район
На Нікопольщині під ударом були райцентр, Покровська та Червоногригорівська громади. Ворог атакував район безпілотниками й артилерією Пошкоджені інфраструктура, підприємство, заправка, приватні будинки і автомобілі.
Постраждали четверо людей. 54-річна жінка госпіталізована у важкому стані. В лікарні й 52-річний чоловік. Його стан оцінюють як середньої тяжкості. Ще двоє жінок 56 і 67 років лікуватимуться амбулаторно.
Сталися пожежі. Знищені 2 вантажівки, пошкоджені 9 приватних будинків, 3 господарські споруди, підприємство, 7 авто, АЗС, будівля, що не експлуатувалася, та інфраструктура.
Синельниківський район
Внаслідок удару БпЛА у Васильківській громаді пошкоджена приватна оселя.
Дніпровський район
Через вечірню атаку БпЛА у Дніпрі горів дачний будинок та гараж.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль