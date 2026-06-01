Атаки РФ на Днепропетровскую область: четверо раненых, повреждены десятки объектов. ФОТОРЕПОРТАЖ

За сутки враг почти 30 раз обстрелял три района области. Больше всего пострадала Никопольщина: зафиксированы разрушения жилых домов, предприятий и автомобилей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Александр Ганжа и председатель облсовета Николай Лукашук.

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Никопольский район

В Никопольском районе под ударом оказались райцентр, Покровская и Червоногригоровская громады. Враг атаковал район беспилотниками и артиллерией. Повреждены инфраструктура, предприятие, заправка, частные дома и автомобили.

Пострадали четыре человека. 54-летняя женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В больнице находится и 52-летний мужчина. Его состояние оценивают как средней тяжести. Еще две женщины 56 и 67 лет будут лечиться амбулаторно.

Произошли пожары. Уничтожены 2 грузовика, повреждены 9 частных домов, 3 хозяйственные постройки, предприятие, 7 автомобилей, АЗС, неэксплуатируемое здание и инфраструктура.

Синельниковский район

В результате удара БПЛА в Васильковской громаде поврежден частный дом.

Днепровский район

Из-за вечерней атаки БПЛА в Днепре горел дачный дом и гараж.

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