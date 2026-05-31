Оккупанты почти 40 раз нанесли удары по Днепропетровщине: один человек погиб, девять - ранены, двое из них - в тяжелом состоянии

В течение дня 31 мая российские войска почти 40 раз наносили удары по четырём районам Днепропетровской области с помощью беспилотников, артиллерии и авиабомб, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Днепровский район

Так, глава ОВА напомнил, что РФ атаковала Днепр, в результате чего горел склад логистической компании.

Синельниковский район

В Синельниковском районе под обстрелом оказались Покровская и Васильковская громады. Повреждены многоквартирные дома и автомобили.

В результате вражеских ударов пострадали пять человек. Женщины 73, 79 и 85 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Никопольский район

В Никопольском районе пострадали Никополь, Марганецкая, Червоногригоровская, Покровская и Томаковская громады. Разрушены инфраструктура, школа, многоэтажка, административное здание, АЗС и автомобили.

  • Сообщается, что погибла 50-летняя женщина.
  • Еще четверо человек - ранены.

Мужчины 50 и 67 лет в тяжелом состоянии. Женщины 48 и 78 лет находятся на амбулаторном лечении.

Криворожский район

В Криворожье россияне атаковали Грушевскую громаду.

