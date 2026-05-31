Окупанти майже 40 разів ударили по Дніпропетровщині: одна людина загинула, дев’ятеро - поранені, двоє з них - у важкому стані

Упродовж дня 31 травня російські війська майже 40 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбою, унаслідок чого є загибла та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Дніпровський район

Так, голова ОВА нагадав, що РФ атакувала Дніпро, унаслідок чого горів склад логістичної компанії.

Синельниківський район

На Синельниківщині під атакою перебували Покровська і Васильківська громади. Пошкоджені багатоквартирні будинки та авто.

Унаслідок ворожих ударів постраждали п'ятеро людей. Жінки 73, 79 та 85 років госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Нікопольський район

На Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська і Томаківська громади. Понівечені інфраструктура, школа, багатоповерхівка, адмінбудівля, АЗС та автівки.

Повідомляється, що загинула 50-річна жінка.

Ще четверо людей - поранені.

Чоловіки 50 та 67 років у важкому стані. Жінки 48 і 78 років на амбулаторному лікуванні.

Криворізький район

На Криворіжжі росіяни атакували Грушівську громаду.