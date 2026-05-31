Рашисти знищили відділення Нової пошти в Дніпрі. Після удару будівля вигоріла вщент, - компанія. ВIДЕО
Сьогодні, 31 травня, ворожим дроном було знищено відділення №1 Нової пошти в Дніпрі. Будівля вигоріла вщент.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр компанії.
Нові деталі
Як зазначається, співробітники не постраждали.
"На місці влучання працюють ДСНС та поліція. Оцінка наслідків атаки триває. Детальна інформація щодо стану вантажу буде встановлена після повної ліквідації наслідків влучання", - йдеться у повідомленні.
У компанії запевнили, що резервні схеми введені, логістика перебудована. Затримок доставки не очікується.
"Компанія, як завжди, компенсує клієнтам оголошену вартість знищених відправлень. Ми вже зв'язуємось з клієнтами, щоб повідомити деталі відшкодування", - йдеться у заяві.
Що передувало?
Як зазначалося, ворог ударив по Дніпру, горять склади логістичної компанії.
Чи не тому, що його вагонами замовляють з Китаю наші любі співвітчизники?
Наприклад, я для кішок, зі скідосами купую все на Розетці, з доставкою - відділення НП десь 300 метрів від будинку, через дорогу відділення. І підписка Смарт. Тобто, безоплатна доставка.
Мені зручно. По цьому відділенню вже лупити сросісяни пробували. Благо, все впало у дворі будинку))