2 914 12

Рашисти знищили відділення Нової пошти в Дніпрі. Після удару будівля вигоріла вщент, - компанія. ВIДЕО

Сьогодні, 31 травня, ворожим дроном було знищено відділення №1 Нової пошти в Дніпрі. Будівля вигоріла вщент.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр компанії.

Нові деталі

Як зазначається, співробітники не постраждали.

"На місці влучання працюють ДСНС та поліція. Оцінка наслідків атаки триває. Детальна інформація щодо стану вантажу буде встановлена після повної ліквідації наслідків влучання", - йдеться у повідомленні.

У компанії запевнили, що резервні схеми введені, логістика перебудована. Затримок доставки не очікується.

"Компанія, як завжди, компенсує клієнтам оголошену вартість знищених відправлень. Ми вже зв'язуємось з клієнтами, щоб повідомити деталі відшкодування", - йдеться у заяві.

Що передувало?

Як зазначалося, ворог ударив по Дніпру, горять склади логістичної компанії.

Дніпро обстріл Нова пошта Дніпропетровська область Дніпровський район
Топ коментарі
+8
Тепер нарешті кацапи зможуть спати спокійно, після знищення відділення НП їм більше нічого не загрожує... умом дєбілов нє панять...
31.05.2026 13:36 Відповісти
+7
Орки постоянно бьют по отделениям "Новой почты" - там, что, "центры принятия решений"?
31.05.2026 13:30 Відповісти
+7
Питання, чому їй доводиться перевозити те гімно китайське?
Чи не тому, що його вагонами замовляють з Китаю наші любі співвітчизники?
31.05.2026 13:32 Відповісти
Ніхто не постраждав. Дякувати боже
31.05.2026 13:23 Відповісти
А де голОси ідіотів?А?Дебільчики?Компанія,яка не цурається перевозити гімно кітайське(90%) і заробляє на цьому великі гроші.НІ!!!Все задовольняє любителів "хелави"?ТАК?Тіки Порошенко очі ідіотів муляє?
31.05.2026 13:26 Відповісти
Сейчас все китайское. Придется отказываться от всего.
31.05.2026 14:00 Відповісти
Ти ідіот?
31.05.2026 14:05 Відповісти
Він ідіот, це ж очевидно! А запитувати ідіота про це не має сенсу...
31.05.2026 15:20 Відповісти
Лікуйтесь. НП перевозе все, а не тільки ваше гівно.
31.05.2026 14:59 Відповісти
Просто не все можно купити у звичайному магазі. Крім того, зручніше.

Наприклад, я для кішок, зі скідосами купую все на Розетці, з доставкою - відділення НП десь 300 метрів від будинку, через дорогу відділення. І підписка Смарт. Тобто, безоплатна доставка.

Мені зручно. По цьому відділенню вже лупити сросісяни пробували. Благо, все впало у дворі будинку))
31.05.2026 15:04 Відповісти
Та думають, що НП перевозить дрони тільки)))
31.05.2026 15:05 Відповісти
 
 