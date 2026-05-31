Ворог масовано атакував чотири райони Дніпропетровщини: є поранені та руйнування. ФОТО
Ворог майже 20 разів атакував чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Двоє людей дістали поранень.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Під ударами Нікопольщина
Як зазначається, на Нікопольщині атаковано Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську і Покровську громади. Пошкоджені дитсадок, медичний кабінет, п'ять багатоквартирних і приватний будинки, господарська споруда. Постраждали чоловіки 30 і 48 років. Лікуватимуться амбулаторно.
Атаки на інші райони
- За даними ОВА, у Синельниківському районі під ударом були Петропавлівська і Межівська громади. Загорівся гараж.
- У Дніпровському ворог атакував Новоолександрівську громаду. Виникла пожежа на території сільськогосподарського підприємства. Понівечена господарська споруда.
- Зайнялося і у Павлограді. Там пошкоджені інфраструктура та приватна оселя.
