Ворог масовано атакував чотири райони Дніпропетровщини: є поранені та руйнування. ФОТО

Ворог майже 20 разів атакував чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Двоє людей дістали поранень.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

Під ударами Нікопольщина

Як зазначається, на Нікопольщині атаковано Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську і Покровську громади. Пошкоджені дитсадок, медичний кабінет, п'ять багатоквартирних і приватний будинки, господарська споруда. Постраждали чоловіки 30 і 48 років. Лікуватимуться амбулаторно.

Атаки на інші райони

За даними ОВА, у Синельниківському районі під ударом були Петропавлівська і Межівська громади. Загорівся гараж.

У Дніпровському ворог атакував Новоолександрівську громаду. Виникла пожежа на території сільськогосподарського підприємства. Понівечена господарська споруда.

Зайнялося і у Павлограді. Там пошкоджені інфраструктура та приватна оселя.

