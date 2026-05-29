Майже 30 разів росіяни вдарили по Дніпропетровщині: шестеро поранених, один чоловік - у важкому стані. ФОТО

Упродовж дня 29 травня російські війська майже 30 разів атакували два райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нікопольський район

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Покровська, Червоногригорівська, Марганецька, Мирівська громади.

Пошкоджені 6 багатоповерхівок, гімназія, інфраструктура, міський автобус та автівка.

Зазначається, що внаслідок російських ударів постраждали шестеро людей.

55-річний чоловік госпіталізований у важкому стані.

П'ятеро жінок – на амбулаторному лікуванні.

Також читайте: Окупанти майже 40 разів вдарили по Дніпропетровщині: 12 людей поранені, зокрема шестеро дітей, двоє осіб - у важкому стані

Криворізький район

У Кривому Розі понівечені автобус та легковик.

Також читайте: ЗСУ мають успіхи на Олександрівському напрямку, ворог втратив щонайменше 46 км², - DeepState