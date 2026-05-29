Майже 30 разів росіяни вдарили по Дніпропетровщині: шестеро поранених, один чоловік - у важкому стані. ФОТО
Упродовж дня 29 травня російські війська майже 30 разів атакували два райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Покровська, Червоногригорівська, Марганецька, Мирівська громади.
Пошкоджені 6 багатоповерхівок, гімназія, інфраструктура, міський автобус та автівка.
Зазначається, що внаслідок російських ударів постраждали шестеро людей.
- 55-річний чоловік госпіталізований у важкому стані.
- П'ятеро жінок – на амбулаторному лікуванні.
Криворізький район
У Кривому Розі понівечені автобус та легковик.
