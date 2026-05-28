Окупанти майже 40 разів вдарили по Дніпропетровщині: 12 людей поранені, зокрема шестеро дітей, двоє осіб - у важкому стані

Упродовж дня 28 травня російські війська майже 40 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нікопольський район

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська і Мирівська громади. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, підприємство, інфраструктура та автомобіль.

Унаслідок ворожих атак постраждали 10 людей. З них шестеро – діти. Це дівчата 1, 4, 8 і 14 років та хлопці 10 та 13 років.

Діти та ще двоє дорослих лікуватимуться амбулаторно.

До лікарні доправлений 46-річний чоловік і 56-річна жінка. Чоловік – у важкому стані.

Також читайте: Росіяни понад 20 разів атакували Дніпропетровщину: є пошкодження у чотирьох районах

Синельниківський район

На Синельниківщині противник завдав удару по райцентру. Понівечені приватні будинки і автівки.

Через російські обстріли поранені двоє жінок 70 та 89 років. Остання – в лікарні у важкому стані.

Також читайте: ППО збила 16 дронів над Дніпропетровщиною: троє поранених і руйнування

Павлоградський район

Били росіяни й по Тернівській громаді, що у Павлоградському районі.