Окупанти майже 40 разів вдарили по Дніпропетровщині: 12 людей поранені, зокрема шестеро дітей, двоє осіб - у важкому стані
Упродовж дня 28 травня російські війська майже 40 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська і Мирівська громади. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, підприємство, інфраструктура та автомобіль.
Унаслідок ворожих атак постраждали 10 людей. З них шестеро – діти. Це дівчата 1, 4, 8 і 14 років та хлопці 10 та 13 років.
- Діти та ще двоє дорослих лікуватимуться амбулаторно.
- До лікарні доправлений 46-річний чоловік і 56-річна жінка. Чоловік – у важкому стані.
Синельниківський район
На Синельниківщині противник завдав удару по райцентру. Понівечені приватні будинки і автівки.
Через російські обстріли поранені двоє жінок 70 та 89 років. Остання – в лікарні у важкому стані.
Павлоградський район
Били росіяни й по Тернівській громаді, що у Павлоградському районі.
