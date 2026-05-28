Новини Обстріли Дніпропетровщини
Окупанти майже 40 разів вдарили по Дніпропетровщині: 12 людей поранені, зокрема шестеро дітей, двоє осіб - у важкому стані

Упродовж дня 28 травня російські війська майже 40 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Нікопольський район

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська і Мирівська громади. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, підприємство, інфраструктура та автомобіль.

Унаслідок ворожих атак постраждали 10 людей. З них шестеро – діти. Це дівчата 1, 4, 8 і 14 років та хлопці 10 та 13 років.

  • Діти та ще двоє дорослих лікуватимуться амбулаторно.
  • До лікарні доправлений 46-річний чоловік і 56-річна жінка. Чоловік – у важкому стані.

Синельниківський район

На Синельниківщині противник завдав удару по райцентру. Понівечені приватні будинки і автівки.

Через російські обстріли поранені двоє жінок 70 та 89 років. Остання – в лікарні у важкому стані.

Павлоградський район

Били росіяни й по Тернівській громаді, що у Павлоградському районі.

Врешті нам таки доведеться бити по цивільній русні. Це робили союзники під час Другої Світової. Це відбувається і сьогодні! Щось не бачу світового засудження *****, Натаньяху і Трампа які масово знищують цивільне населення ракетами та бомбами. То диктаторам можна для агресії, а нам не можна бо ми від агресорів "захищаємось"? Щось тут кардинально не так. Наша тактика на збереженні цивільної кацапні, яка підтримує окупацію і грабунок України та прагне нас знищити, не відповідає викликам часу. Пора переглянути доктрину і визнати фізичне знищення цивільної кацапні прийнятним способом ведення війни. Ну от просто дзеркально. Все що ми робимо, колись робили і будемо робити ми робимо краще за кацапів. Ну от працьовиті українці і все тут! Вбивство на війні це теж робота. І ми робимо її, як і будь яку іншу роботу, краще за кацапів. Можна ще краще!
28.05.2026 19:09
 
 