ППО збила 16 дронів над Дніпропетровщиною: троє поранених і руйнування

У Дніпропетровській області сили ППО знищили 16 БпЛА. Внаслідок російських атак по Павлоградському та Нікопольському районах є поранені та пошкоджена інфраструктура.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олександр Ганжа та голова облради Микола Лукашук.

"Троє людей дістали поранень. Понад 20 разів ворог атакував два райони області безпілотниками та артилерією", - йдеться в повідомленні.

Нікопольський район

Ворог бив артилерією та дронами по райцентру, Марганецькій, Червоногригорівській та Покровській сільській громадах.

Пошкоджений приватний будинок, АЗС та газогін.

Павлоградський район

Внаслідок атаки БпЛА у Павлограді пошкоджена багатоповерхівка та ліцей.

У Богданівській громаді пошкоджений приватний будинок.

Постраждали чоловіки 62 та 38 років, а також 69-річна жінка.

