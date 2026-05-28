ПВО сбила 16 дронов над Днепропетровской областью: трое раненых и разрушения

В Днепропетровской области силы ПВО уничтожили 16 БПЛА. В результате российских атак по Павлоградскому и Никопольскому районам есть раненые и повреждена инфраструктура.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Александр Ганжа и председатель облсовета Николай Лукашук.

"Трое человек получили ранения. Более 20 раз враг атаковал два района области беспилотниками и артиллерией", — говорится в сообщении.

Никопольский район

Враг обстрелял из артиллерии и с помощью дронов райцентр, Марганецкую, Червоногригоровскую и Покровскую сельские громады.

Поврежден частный дом, АЗС и газопровод.

Павлоградский район

В результате атаки БПЛА в Павлограде повреждены многоэтажный дом и лицей.

В Богдановской громаде поврежден частный дом.

Пострадали мужчины 62 и 38 лет, а также 69-летняя женщина.

