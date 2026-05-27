Россияне более 20 раз атаковали Днепропетровщину: есть повреждения в четырех районах

В течение дня 27 мая российские войска более 20 раз наносили удары по четырём районам Днепропетровщины с помощью беспилотников, артиллерии, авиабомб и ракет, вследствие чего зафиксированы повреждения.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Никопольский район

В Никопольском районе россияне наносили удары по Никополю, Покровской, Марганецкой и Мировской громадам. Повреждены частные дома и автомобили.

Павлоградский район

В Павлоградском районе под ударом оказался райцентр. Повреждены частные дома и инфраструктура.

Синельниковский и Днепровский районы

В Синельниковском районе враг нанес удар по Покровской громаде. Поврежден автомобиль. Загорелись частные дома.

В Днепровском районе возник пожар.

Отмечается, что везде обошлось без пострадавших.

