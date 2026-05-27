Росіяни понад 20 разів атакували Дніпропетровщину: є пошкодження у чотирьох районах

Упродовж дня 27 травня російські війська понад 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією, авіабомбами та ракетою, унаслідок чого є пошкдження.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Нікопольський район

На Нікопольщині росіяни били по Нікополю, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах. Пошкоджені приватні будинки та автомобілі.

Павлоградський район

У Павлоградському районі під ударом був райцентр. Понівечені приватні будинки та інфраструктура.

Синельниківський і Дніпровський райони

На Синельниківщині ворог поцілив по Покровській громаді. Пошкоджена автівка. Зайнялися приватні будинки.

У Дніпровському районі виникла пожежа.

Зазначається, що всюди минулося без постраждалих.

