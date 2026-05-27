Росіяни понад 20 разів атакували Дніпропетровщину: є пошкодження у чотирьох районах
Упродовж дня 27 травня російські війська понад 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією, авіабомбами та ракетою, унаслідок чого є пошкдження.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
На Нікопольщині росіяни били по Нікополю, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах. Пошкоджені приватні будинки та автомобілі.
Павлоградський район
У Павлоградському районі під ударом був райцентр. Понівечені приватні будинки та інфраструктура.
Синельниківський і Дніпровський райони
На Синельниківщині ворог поцілив по Покровській громаді. Пошкоджена автівка. Зайнялися приватні будинки.
У Дніпровському районі виникла пожежа.
Зазначається, що всюди минулося без постраждалих.
