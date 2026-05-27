УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10808 відвідувачів онлайн
Новини Удари по енергетиці
267 7

Ворог атакував три енергооб’єкти ДТЕК на Дніпропетровщині

Атаки на енергооб’єкти ДТЕК

Російські війська в Дніпропетровській області вдарили одразу по трьох енергетичних обʼєктах компанії ДТЕК, унаслідок чого були знеструмлення.

Про це повідомили в компанії, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Як зазначається, через ворожі удари учора були пошкоджені одразу три енергетичні обʼєкти компанії. Без електропостачання залишилися 63 населені пункти у прифронтових районах області.

Повідомляється, що працівники не постраждали.

Також читайте: Рашисти атакували бригаду енергетиків на Харківщині, - Міненерго

Відновлювальні роботи

У ДТЕК повідомили, щойно це стало безпечно, енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи.

Загалом за останні два дні світло повернули понад 33 тис. родин Дніпропетровщини. Енергетики продовжують працювати, щоб якнайшвидше заживити всі домівки.

Читайте: Атака РФ на Київ: пошкоджено підстанцію та десятки автомобілів, - ДТЕК

Автор: 

обстріл (34183) ДТЕК (2052) Дніпропетровська область (5055)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а що там 3 рівневим захистом який вже здається двічі встановлювали ?! (риторичне)
показати весь коментар
27.05.2026 17:13 Відповісти
відповідь від ДТЕК

показати весь коментар
27.05.2026 17:14 Відповісти
А що ви хотіли, жеби такий пан велький мешкав у хрущобі, навіть у трикімнатній?
показати весь коментар
27.05.2026 17:26 Відповісти
Стісняюсь спитать: а в Україні є енергооб'єкти, які не належать ДТЕК?
показати весь коментар
27.05.2026 17:21 Відповісти
Були, аж два. Але на початку 2019 їх передали... здогадайтеся кому.
показати весь коментар
27.05.2026 17:27 Відповісти
Невже "самаму крєпкаму хазяйствєнніку"?
показати весь коментар
27.05.2026 17:40 Відповісти
І "Гудок" кинувся продавати всю закордонну нерухомість і яхти, а отримані кошти вклав у відбудову зруйнованих/пошкоджених і захист усіх "енергооб'єктів ДТЕК"!
Нє? А шо так? Чекає, поки нікому не відомий Вова з "Династії" виділить на це кількадесят мільярдів з бюджету за рахунок військових?
А що скаже гундосе у своєму вечірньому хриплосику? Хоча нє - це і так відомо: нічого нового в цьому борделі не буде...
показати весь коментар
27.05.2026 17:59 Відповісти
 
 