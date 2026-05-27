Ворог атакував три енергооб’єкти ДТЕК на Дніпропетровщині

Російські війська в Дніпропетровській області вдарили одразу по трьох енергетичних обʼєктах компанії ДТЕК, унаслідок чого були знеструмлення.

Про це повідомили в компанії, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, через ворожі удари учора були пошкоджені одразу три енергетичні обʼєкти компанії. Без електропостачання залишилися 63 населені пункти у прифронтових районах області.

Повідомляється, що працівники не постраждали.

Відновлювальні роботи

У ДТЕК повідомили, щойно це стало безпечно, енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи.



Загалом за останні два дні світло повернули понад 33 тис. родин Дніпропетровщини. Енергетики продовжують працювати, щоб якнайшвидше заживити всі домівки.

