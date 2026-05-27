Ворог атакував три енергооб’єкти ДТЕК на Дніпропетровщині
Російські війська в Дніпропетровській області вдарили одразу по трьох енергетичних обʼєктах компанії ДТЕК, унаслідок чого були знеструмлення.
Про це повідомили в компанії, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, через ворожі удари учора були пошкоджені одразу три енергетичні обʼєкти компанії. Без електропостачання залишилися 63 населені пункти у прифронтових районах області.
Повідомляється, що працівники не постраждали.
Відновлювальні роботи
У ДТЕК повідомили, щойно це стало безпечно, енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи.
Загалом за останні два дні світло повернули понад 33 тис. родин Дніпропетровщини. Енергетики продовжують працювати, щоб якнайшвидше заживити всі домівки.
