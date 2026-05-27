Рашисти атакували бригаду енергетиків на Харківщині, - Міненерго

Російські загарбники атакували бригаду енергетиків у Харківській області.

Про це повідомила пресслужба Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

Відключення

Так, внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Удари РФ

"На Харківщині під час виконання службових обов’язків бригада енергетиків потрапила під обстріл ворожого БПЛА. Внаслідок атаки двоє працівників зазнали поранень. Постраждалих доставили до лікарні, де медики надали всю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Негода

"Через негоду без електропостачання залишаються 15 населених пунктів на Сумщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням.



Застосування обмежень сьогодні не прогнозується", - додали в Міненерго.

