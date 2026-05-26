758 14

Україна готова обговорювати з партнерами ідею досягнення з РФ не лише "аеропортного" перемир’я, - Сибіга

Сибіга коментує ідею аеропортного перемиря

Україна готова обговорювати з партнерами різні варіанти перемир’я з Росією, зокрема так зване "аеропортне".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Андрія Сибіги під час спілкування з журналістами в кулуарах форуму "Україна. Африка. Минуле сучасне і майбутнє відносин".

Один напрямок як тест для результату

Міністр пояснив, що українська сторона пропонує зосередитися на одному конкретному форматі, щоб показати практичний результат.

За його словами, це може бути "аеропортне", "енергетичне" або "портове перемир’я". Водночас важливо обрати один кейс і спробувати вирішити його у чітко визначені строки.

Варіанти для обговорення

Сибіга зазначив, що це питання планують обговорити з міністрами закордонних справ країн Європейського Союзу.

"Ми (з главами МЗС країн-членів ЄС – ред.) завтра будемо це проговорювати, тому що потрібно, щоб це теж проговорилося з російською стороною. Це може бути "аеропортне" перемир'я, це може бути "енергетичне" перемир'я, це може бути "портове" перемир'я. Тобто давайте оберемо напрямок, кейс, справу і спробуємо її вирішити у чітко визначенні часові рамки", – сказав Сибіга.

Він додав, що підхід України полягає у визначенні пріоритету, його реалізації та демонстрації успішності обраного напрямку.

  • Про те, що Київ хоче домовитися про "аеропортне перемир’я" з Росією за участі ЄС Сибіга повідомляв раніше. Ініціативу він озвучив під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі.

Автор: 

аеропорт (1861) порт (2171) росія (70158) Україна (7275) енергетика (3812) перемир’я (1065) Сибіга Андрій (971)
Що воно меле?
26.05.2026 18:47 Відповісти
чим цю лошать годують?
таке ляпає по 10 разів на день...
26.05.2026 18:49 Відповісти
всі раштистські аеропорти з яких злітають носії ракет і обстрілюють Україну.мають попасти в "зелене аеропортне перемиря" і не підпадати під знищення Україною
26.05.2026 18:50 Відповісти
А ще кажуть, що ***** та його сумна коняка не в адекваті...
26.05.2026 18:52 Відповісти
жесть. як же їм хочеться літати за кордон хоча б зі Львова, щоб не так паливно було.
26.05.2026 18:53 Відповісти
Яке аеропортне перимир'я в нас хоч один аеропорт працює ? домовимся не турбувати кацапів хай спокійно літають ? це не міністр МЗС ,це посміховисько.
26.05.2026 18:55 Відповісти
Вибачте. Інших міністрів та дипломатів з 2019 нема.

Або якісь *****, або незрозумілі дядьки, що безперервно несуть відверту ***** просторами соцмереж.

Доречі, у плані професійності та фаховості ЗЄ-влада чимось нагадує міністерства ЛДНР зразка 2014-2015. 😁
26.05.2026 19:08 Відповісти
А Україна воює з партнерами, чи таки з РФ? То з ким і що треба обговорювати? Я теж готовий обговорити з кумом за чаркою у яких позах сьогодні ввечері матиму секс з дружиною, але, здається, кум тут буде зайвим.
26.05.2026 19:00 Відповісти
Доки нема повного контролю неба, нема що обговорювати.
26.05.2026 19:03 Відповісти
Який бл аєропортне перемир'я?!? Що оце сивохо меле? Тобто хто в окоп примусово кидають а вони на Мальдіви, щоб зручніше було? Лицемірні зелені паскуди.
26.05.2026 19:30 Відповісти
Андрія Сибіги під час спілкування з журналістами в кулуарах форуму "Україна. Африка. Джерело: https://censor.net/ua/n4005202

Для Африки розповів, що про перемир'я з росією будуть говорити з партнерами 😳. Що за каша.
26.05.2026 19:42 Відповісти
Ніякого ,,аеропортного,, перемир'я нам не потрібно. Бо це гра в одні ворота. Де наші аеропорти які нам потрібні для виконання різноманітних завдань? Їх немає. А в кацапів є. І це буде виключно їх виграш.
26.05.2026 19:59 Відповісти
А уявляєте собі, як літаки будуть в повітрі над Києвом, коли раптом полетить балістика. Тоді наше ППо позбиває пасажирські літаки разом з ракетами. Це тупа підстава. Зеленського юзають по повній. Парад вже дав провести, а Україна отримала ракети і Орешник. Просто безхребетні істоти, які відразу погоджуються на все, що треба Путлеру
26.05.2026 20:49 Відповісти
 
 