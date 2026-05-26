Україна готова обговорювати з партнерами ідею досягнення з РФ не лише "аеропортного" перемир’я, - Сибіга

Україна готова обговорювати з партнерами різні варіанти перемир’я з Росією, зокрема так зване "аеропортне".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Андрія Сибіги під час спілкування з журналістами в кулуарах форуму "Україна. Африка. Минуле сучасне і майбутнє відносин".

Один напрямок як тест для результату

Міністр пояснив, що українська сторона пропонує зосередитися на одному конкретному форматі, щоб показати практичний результат.

За його словами, це може бути "аеропортне", "енергетичне" або "портове перемир’я". Водночас важливо обрати один кейс і спробувати вирішити його у чітко визначені строки.

Варіанти для обговорення

Сибіга зазначив, що це питання планують обговорити з міністрами закордонних справ країн Європейського Союзу.

"Ми (з главами МЗС країн-членів ЄС – ред.) завтра будемо це проговорювати, тому що потрібно, щоб це теж проговорилося з російською стороною. Це може бути "аеропортне" перемир'я, це може бути "енергетичне" перемир'я, це може бути "портове" перемир'я. Тобто давайте оберемо напрямок, кейс, справу і спробуємо її вирішити у чітко визначенні часові рамки", – сказав Сибіга.

Він додав, що підхід України полягає у визначенні пріоритету, його реалізації та демонстрації успішності обраного напрямку.

Про те, що Київ хоче домовитися про "аеропортне перемир’я" з Росією за участі ЄС Сибіга повідомляв раніше. Ініціативу він озвучив під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі.

