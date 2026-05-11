Київ хоче домовитися про "аеропортне перемир’я" з Росією за участі ЄС

Сибіга запропонував аеропортне перемир’я з Росією

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував Європейському Союзу допомогти у досягненні домовленості про взаємну відмову від ударів по аеропортах України та Росії.

Про цей йдеться у матеріалі Politico, на який посилається Цензор.НЕТ.

Цю ініціативу він озвучив під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі. За словами Сибіги, Україні може знадобитися більш активна роль Європи у переговорному процесі, оскільки перемовини за участі США просуваються повільно, а Росія не демонструє готовності до ширшого припинення війни.

Міністр пояснив, що йдеться про так зване "аеропортове перемир’я". У його межах сторони могли б утриматися від атак на авіаційну інфраструктуру.

Ідея перемир’я для авіації

За словами очільника МЗС, Росія також може бути зацікавлена у такому форматі. Це пов’язано з тим, що великі російські аеропорти все частіше стають цілями українських ударів.

Сибіга припустив, що європейські партнери можуть створити окрему платформу або спеціальну групу для обговорення цієї ініціативи. Він додав, що президент України вже порушував це питання під час розмов із деякими європейськими лідерами.

Роль Європи у переговорах

Глава МЗС наголосив, що Україна не пропонує Європейському Союзу замінити Сполучені Штати у переговорах. Йдеться лише про додатковий напрямок роботи.

"Це має бути доповнюючий напрямок — не замість і не альтернатива", — зазначив Сибіга.

Він також підкреслив, що Європа має діяти узгоджено та виступати єдиною позицією у питаннях безпеки.

  • Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Україна закрила повітряний простір для цивільної авіації. Регулярні рейси не виконуються донині.
  • Водночас українська влада вже працює над планами відновлення польотів після відкриття неба. Для цього створено спеціальну робочу групу, яка готує поетапний запуск авіасполучення та заходи безпеки.

Автор: 

аеропорт росія перемир'я Сибіга Андрій війна в Україні
а шо зеленний 🤡 торчок вже смугу готує на виліт до Лондону ...назавжди ?
Зелі надоїло мотатись в особистому поїзді. У нього літаки є. Де обладнав ігровий салон.
Просто зацініть рівень цинізму цієї мразоти:

«За словами очільника МЗС, Росія також може бути зацікавлена у такому форматі. Це пов'язано з тим, що великі російські аеропорти все частіше стають цілями українських ударів.»
Мафія та ухилянти змучились від війни, хочуть жити звичайним життям. Жодна авіакомпанія не буде літати в Україну, а приватні літаки олігархів та бидло-еліти полетять! Всіх на фронт, бронь відмінити! Вони оху*ли!
А можна перемир'я місиото-будинкове, аби людей не вбивати і міста не руйнувати?😡😡😡😡

Нах....аеропотне? Народ, що вільний куди летіти?
так, наприклад пенси, жінки та діти
Які пенси? Які жінки та діти?
Напишіть.прізвища цих династій, бо у простих людей немає таких грошей.
яких грошей? ви в курсі скільки коштують квитки на лоукости? всі нормальні люди літають. Хоча якщо сидіти сутками на цензорі і строчити коменти, то мабуть, навіть на лоукост не заробиш)) то вже ваша проблема.
workinghard #600963 ідіот?
До...уя ти на пенсію пересічного українця налітаєш?
Так. Я літав райнєр по 50-90 євро за квиток
Місто-будинкове

Чи у династії з домами все супер тому їх це не цікавить?!'
бл😡дота😡😡😡
які "бабки і мімо касси" -нільзя біть по аєропортам, гуманізм і др... одні по підвалах ховаються, іншим треба бабки іф комфорт, мразі!
Лижі будуть мазати? Чи на курорти щоб зручніше літати? Класно так, депутати на Мальдіви, Сейшели, а вам бусик і окопи!
мзс очолює хто, ідіот чи дебіл, яке "аеропортове перемир'я". , мало людей загинуло ?
Ви ж бачите реінкарнація Сивохи. КВК керує країною, а КВК ФСБ/КДБ. Короче замкнуте кодло коло 😸
Піклується про русотуристів, щоб ті не спали на підлозі аеропортів, чи то я його не так зрозумів?

https://www.instagram.com/reel/DYEqkvsMBx_/ У РФ на тлі масованої атаки безпілотників тимчасово обмежили роботу низки аеропортів, через що сотні рейсів затримали або скасували, а пасажири були змушені ночувати в терміналах.
Що за херня? Я б зрозумів у разі використання наших аеропортів під обстрілом ворога. Тому є якийсь сенс пообіцяти ворогу і взяти обіцянку з нього. Але ми НЕ користуємось. Тому маємо можливість перешкоджати роботу ворожих авіакомпаній без відповіді.
хтось мені може пояснити. 4й рік війни їх аеропорти недоторкані... ЧОМУ??? чому вони досі спокійно літають!?
Бо, асфальт не літає, та й кооперативом династія не так просто в..їбати по аеропорту, там дизайнерські ремонти а кругом підарських аеропортів ппо 😃
Устал Владімір Ссанич на поєздє, устал бєдняга 😸
Жодна адекватна авіакомпанія не відправить до нас свої літаки поки повітряний простір не буде повністю безпечний, а це не наразі неможливо так само як і припинення війни.
Тільки знайшов ,,відповідність,,- Ми не будемо стріляти по російских експортних нафтотерміналах, а вони не будуть стріляти по наших. Дуже схоже.
Ти диви як прирекло ...
дЄрьмака треба терміново евакуювати?
* припекло )
Ну і як та чим буде гарантовано що аеропортам від кацапів не прилетить? Чи це типу "до першого збитого"? Якась наївна маячня 🤔
Так війна стане ще більш комфортною для так званих еліт і може продовжуватися безкінечно якщо завозити пакистанців замість місцевих аборигенів. Оманський робить свою роботу на відмінно.
П.С на Гітлера було здійснено 13 замахів на Прутіна нуль. ДумайТе.
У вас сама суть цієї пропозиції - КОМФОРНН ЖИТТЯ ЄЛІТИ ДИНАСТІЙ І МІНДИЧІВ під час війни для українців.
Ти спочатку розхерач всі кацапські аеропорти, а потім домовляйся, інакше буде така ж ×ерня, як з енергетикою.
якщо впаде їх літак, смороду буде на весь світ
Йде війна на знищення України і українців як народу. Тому або вони нас або ми їх. Російський окупант не має сентименів до українців а просто нищить, катує, гвалтує і нищить. Вони тебе і твою сім'ю не пожаліють.
це до чого комент? я вам пишу про європейських чистоплюєв.
Зебанда хоче награбоване вивозити літаками?)))
Більшої маячні від цього сивохи я і не чув, тобто вища каста буде літати в майамі, Європу , Таїланд а ви нижча каста в окопах, захищати оцих? За що взагалі зсу прості солдати воюють?!
крім вищої касти літати треба жінкам, дітям, пенсам, маломобільним і т.п.
Якраз таки бідні українці мають гроші на літак...На потяг ледве назбИрують.
Пенсам? Тим до великих зірок яких в 45 рочків у війську "не знайшлось посад"? Голосіївський стрілець із 37 років був на військовій пенсії та ніде не працював...
Ви помиляєтеся. Вони планують для ворога безпеку. А для українців підготовку для запуску польотів. А підготовка -це поняття без строків. Тобто ті будуть літати. А ми ні. Ну, можливо, деяким особливо зеленим і пощастить
Ідіоти.

Це перемир'я буде таке ж, як і всі попередні - Росія покладе на нього ***, як тільки стане нагода.

А ціною будуть життя людей, які поведуться на цю ***ню.
ну так життя кацапів зеркально заземляться
Нагадай де вже п'ятмй рік не літає нічого, а де вільний повітряний рух?
ЗЄшобло намагається ще й ЄС втягнути в цю аферу.
Прочитав про свіжу ідею ,,аеропортного перемир'я'' і ледь кавою не поперхнувся.... Це не просто оптимізм, це вже якийсь державний сюрреалізм, де логіка точно пішла кудись у безстрокову відпустку. Уявіть собі цей рівень абсурду: ми на повному серйозі обговорюємо можливість домовитися з росією - за участю ЄС, звісно, куди ж без свідків - про якусь там авіаційну безпеку. Ну це ж геніально! Це приблизно як домовлятися з термітами, щоб вони не гризли вашу шафу, поки ви в ній ховаєтеся, причому в якості гарантії терміти дають вам іхне ,,чесне слово''. І яке взагалі в біса ,,перемир'я''? Цей термін означає - що коли обидві сторони щось припиняють. Обидві !! У нас же літаки вже давно і так не літають . Що саме ми маємо "припинити"? Не літати ще сильніше?. І до того ж жодна адекватна авіакомпанія, де працюють люди з хоча б однією звивиною у голові , не відправить свій літак вартістю в $100+ мільйонів у зону бойових дій під ,,гарантії'' країни, яка за всю свою паскудну історію не дотрималася жодного свого даного слова і жодного разу не виконала своєі даноі обіцянки !!!. Невже ще історія не навчила ,що їхнє слово варте менше, ніж папір, на якому воно написане. Страховики просто перехрестяться і змінять номери телефонів, щойно почують про такий бізнес-план. Та й давайте чесно: хто там збирається літати? Чоловікам виїзд закритий, а жінки, діти й ті, у кого ще лишилися копійки, давно звикли до черг на кордоні в автобусах чи потягах, бо це і дешевше, і якось спокійніше, ніж грати в російську рулетку на висоті десяти тисяч метрів. З якого боку не глянь, це ,,перемир'я'' нам потрібне, як зайцю стоп-сигнал або п'яте колесо в телезі. Коли висуваються ідеї, які грають виключно на руку ворогу, виникає лише одне логічне питання: а хто ж автор цього "геніального" плану, хто ж той ,,світлий розум'', який підкинув таку ідею для обговорення?? Чи це просто наївність і тупість космічного масштабу, чи хтось таки дуже хоче підставити під удар залишки нашоі авіаційної інфраструктури під соусом "ми ж намагалися домовитися" ...Бо все це реально виглядає це як відверта подачка агресору під соусом ,,гуманізму''.....Бо вони хочуть і далі спокійнісенько собі літати по закордрнам в той час коли у нас лунають сирени.... Зараз ми їм почали серйозно дошкуляти далекобійними дронами , і вони заволали про аєропортне перемир'я, та й ще так хитро, що це нібито з нашого боку пропозиція....Ні , ну дійсно, хто ж міг порадити таку, м'яко кажучи, ,,оригінальну'' ідею? Це ж треба так не любити власну безпеку, щоб вигадати варіант, який працює на 100% тільки на руку ворогу.. Як казав класик у відомому фільмі: ,,Меня терзают смутные сомнения....'', бо пахне тут не авіаційним пальним, а якимось дуже знайомим і дуже неприємним ,,миролюбним'' розводом і договорняком..........Вибачаюсь, а можливо, це такий тонкий тролінг, який ми просто не зрозуміли? Бо, як кажуть: "Якщо ви хочете почути, що ви - дурень, запитайте у росії про перемир'я". Але якби там не було,- це гра, в якій ми ризикуємо всім, а росія - лише черговою своєю брехнею.....
Не Київ, а зелена банда точка зеленського та його нова сівоха
Зовсім вже їб*нулись???
Ішак та його зелена банда мастять лижі, розуміючи, що потяг - не варіант.
Сезон відпусток от от почнется,не на машині чи потязі ж до кордону їхати.
Потягами незручно бабло вивозити, бо багато пересадок, а літаком завантажив і через 5 годин в Омані, чи де там вкрадені гроші.
Сибіга і той хто запропонував цю ідею дураки, або просто планують здриснути поскоріше.
Це вже треба бути ворогом або дибілом ,в нас аеропорти не працюють ще з моменту повномаштабного вторгнення ,давай зробим щоб кацапи безпечно літали.
Мабуть він дебіл - а мабуть це просьба *****
Історія з МН17 сабігу ничому не навчила
ДО ЧОГО ТУТ АЄРОПОРТНЕ ПЕРЕМІРЬЯ? Чи Сабіга хоче кацапам курортний сезон без проблем влаштувати
А ОДНОГО параду ІМ НЕ досі?! Хай відпрацьовують
Чому ж не домовитися. З двох сторін представники-гешефтники. Жертвоприношення йде успішно, хуцпа діє, а гешефт це головне.
Що за дурня?!
По-перше, усі дуже добре знають, що русня порушує будь-які договори, причому одразу. Тобто, літак майже й на дорожку не вирулить...
По-друге, коли останнім часом хтось користувався політами в Україні? У 2021-му? Чи дуже хочеться порадувати рашистів можливістю безперешкодно літати у Європу чи на Мальдіви?
По-третє, цікаво, що пропозиція прийшла саме тоді, коли стало відомо, що рашка розміщує бойові літаки на гражданських аеродромах між пасажирськими літаками. Совпадєніє?..
***,посадити вас всіх в ті літаки і літайте,ідіоти.
а що в Україні працює якийсь аеропорт? чи просто кацапам незручності і патрушев чмоню попросив щоб не били по аеропортах?
По-перше, треба їм закрити москву спочатку. Це як мінімум, щоб був паритет. По-друге, навіщо знову казати про цю маячню? Хто ризики обраховував? А що будемо робити, якщо рашкованці знову порушать домовленості? (Звичайно ж, нічого вони порушувати не будуть, вони ж не посміють зазіхнути знову на міжнародні договори і правила, та ще й за участі європейських партнерів. Ха-ха). Польотів цивільної авіації за нинішніх умов не буде, розходимося.
