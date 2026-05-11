Київ хоче домовитися про "аеропортне перемир’я" з Росією за участі ЄС
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував Європейському Союзу допомогти у досягненні домовленості про взаємну відмову від ударів по аеропортах України та Росії.
Про цей йдеться у матеріалі Politico, на який посилається Цензор.НЕТ.
Цю ініціативу він озвучив під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі. За словами Сибіги, Україні може знадобитися більш активна роль Європи у переговорному процесі, оскільки перемовини за участі США просуваються повільно, а Росія не демонструє готовності до ширшого припинення війни.
Міністр пояснив, що йдеться про так зване "аеропортове перемир’я". У його межах сторони могли б утриматися від атак на авіаційну інфраструктуру.
Ідея перемир’я для авіації
За словами очільника МЗС, Росія також може бути зацікавлена у такому форматі. Це пов’язано з тим, що великі російські аеропорти все частіше стають цілями українських ударів.
Сибіга припустив, що європейські партнери можуть створити окрему платформу або спеціальну групу для обговорення цієї ініціативи. Він додав, що президент України вже порушував це питання під час розмов із деякими європейськими лідерами.
Роль Європи у переговорах
Глава МЗС наголосив, що Україна не пропонує Європейському Союзу замінити Сполучені Штати у переговорах. Йдеться лише про додатковий напрямок роботи.
"Це має бути доповнюючий напрямок — не замість і не альтернатива", — зазначив Сибіга.
Він також підкреслив, що Європа має діяти узгоджено та виступати єдиною позицією у питаннях безпеки.
- Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Україна закрила повітряний простір для цивільної авіації. Регулярні рейси не виконуються донині.
- Водночас українська влада вже працює над планами відновлення польотів після відкриття неба. Для цього створено спеціальну робочу групу, яка готує поетапний запуск авіасполучення та заходи безпеки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нах....аеропотне? Народ, що вільний куди летіти?
Напишіть.прізвища цих династій, бо у простих людей немає таких грошей.
Чи у династії з домами все супер тому їх це не цікавить?!'
бл😡дота😡😡😡
кодлоколо 😸
«За словами очільника МЗС, Росія також може бути зацікавлена у такому форматі. Це пов'язано з тим, що великі російські аеропорти все частіше стають цілями українських ударів.»
https://www.instagram.com/reel/DYEqkvsMBx_/ У РФ на тлі масованої атаки безпілотників тимчасово обмежили роботу низки аеропортів, через що сотні рейсів затримали або скасували, а пасажири були змушені ночувати в терміналах.
дЄрьмака треба терміново евакуювати?
П.С на Гітлера було здійснено 13 замахів на Прутіна нуль. ДумайТе.
Це перемир'я буде таке ж, як і всі попередні - Росія покладе на нього ***, як тільки стане нагода.
А ціною будуть життя людей, які поведуться на цю ***ню.
ДО ЧОГО ТУТ АЄРОПОРТНЕ ПЕРЕМІРЬЯ? Чи Сабіга хоче кацапам курортний сезон без проблем влаштувати
А ОДНОГО параду ІМ НЕ досі?! Хай відпрацьовують
По-перше, усі дуже добре знають, що русня порушує будь-які договори, причому одразу. Тобто, літак майже й на дорожку не вирулить...
По-друге, коли останнім часом хтось користувався політами в Україні? У 2021-му? Чи дуже хочеться порадувати рашистів можливістю безперешкодно літати у Європу чи на Мальдіви?
По-третє, цікаво, що пропозиція прийшла саме тоді, коли стало відомо, що рашка розміщує бойові літаки на гражданських аеродромах між пасажирськими літаками. Совпадєніє?..