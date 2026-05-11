РФ пропонувала включити дітей до обмінних списків: Це неприйнятно, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Росія вже пропонувала включити дітей до обмінних списків, наголосивши, що доля цих дітей ніколи не буде частиною жодного компромісу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це міністр заявив під час засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у понеділок у Брюсселі.

Свобода дітей - безумовна

"Повернення українських дітей має бути фундаментальним елементом мирного процесу. Було багато спекуляцій. Сьогодні я хочу заявити це офіційно: доля українських дітей ніколи не стане частиною жодного компромісу. Росія вже пропонувала включити дітей до обмінних списків. Але це неприйнятно. Свобода дітей – безумовна", - наголосив Сибіга.

Повернення дітей

Глава МЗС зазначив, що Україні вдалося повернути понад 2000 дітей, але це було зроблено не завдяки міжнародним інструментам, а попри те, що вони не спрацювали.

"Коли ми говоримо про дійсно повернутих дітей, певні країни допомогли – такі як Катар, США, Святий Престол, деякі інші, включно з присутніми в цій залі. Працювали наші спецслужби та державні установи", - додав він.

Злочини проти дітей

Також Сибіга провів паралель між сьогоднішніми депортаціями та злочинами нацистської Німеччини, навівши дві цитати – депортованого з України шістнадцятирічного Бориса Романченка часів Другої світової та хлопчика з Маріуполя після депортації російськими окупантами. Обидві цитати майже ідентичні: "Вони просто забрали нас – і ти вже нікому не належиш" та "Вони просто забрали нас і сказали нам, що ми нікому не потрібні".

Міністр нагадав, що у Бельгії пам'ятають казарму Доссін – пункт депортації перед Освенцімом – і напад на "Двадцятий конвой", один із рідкісних героїчних актів Другої світової, що зупинив примусову депортацію: "Сьогодні ми мусимо знову зупинити цей конвой".

За словами міністра, "росіяни бояться цієї теми" і "намагаються применшити її значення".

"Вони вимагають зняти її з порядку денного. Вони розуміють, що здійснюють злочин, і бояться правосуддя", - додав він.

