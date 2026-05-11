Зеленський про нові санкції проти РФ через викрадення українських дітей: Тиск не зупиняється. Партнери врахували багато наших пропозицій

Президент Володимир Зеленський подякував Великій Британії, Канаді та Європейському Союзу за важливі санкційні рішення щодо російських структур і осіб, залучених до викрадення українських дітей.

Про це Зеленський написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Санкції проти РФ

Так, президент нагадав, що:

Тепер під обмеженнями Великої Британії 85 фізичних та юридичних осіб. Це ті, хто бере участь у депортації українських дітей, нав’язуванні їм російської ідеології, русифікації та мілітаризації, а також у російських пропагандистських операціях.

Канада запроваджує санкції проти ще 23 осіб та п’яти організацій. Вони відповідальні за незаконну депортацію та примусове переміщення українських дітей, включно з їхньою ідеологічною обробкою та мілітаризацією.

У санкційному пакеті Європейського Союзу 16 осіб і 7 організацій, які причетні до систематичної незаконної депортації та вивезення українських дітей до РФ із подальшим примусовим усиновленням та перевихованням. Це ті, хто "перепрошиває" ідентичність українських дітей, сприяє тому, щоб вони зненавиділи батьківщину й одного дня взяли до рук зброю, щоб воювати проти України.

Санкційний тиск триває

Також Зеленський подякував за принципову позицію і за те, що санкційний тиск не зупиняється. Він зауважив, що партнери врахували багато українських пропозицій, зокрема положення з українського санкційного пакету, запровадженого кілька тижнів тому.

"Маємо й надалі спільно працювати, щоб повернути всіх українських дітей додому та щоб усі, хто стоїть за цими злочинами, були притягнуті до відповідальності", - додав він.

