УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13323 відвідувача онлайн
Новини Викрадення дітей Росією
363 9

Зеленський про нові санкції проти РФ через викрадення українських дітей: Тиск не зупиняється. Партнери врахували багато наших пропозицій

Зеленський подякував за нові санкції проти РФ через депортацію українських дітей

Президент Володимир Зеленський подякував Великій Британії, Канаді та Європейському Союзу за важливі санкційні рішення щодо російських структур і осіб, залучених до викрадення українських дітей.

Про це Зеленський написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Санкції проти РФ

Так, президент нагадав, що:

  • Тепер під обмеженнями Великої Британії 85 фізичних та юридичних осіб. Це ті, хто бере участь у депортації українських дітей, нав’язуванні їм російської ідеології, русифікації та мілітаризації, а також у російських пропагандистських операціях.
  • Канада запроваджує санкції проти ще 23 осіб та п’яти організацій. Вони відповідальні за незаконну депортацію та примусове переміщення українських дітей, включно з їхньою ідеологічною обробкою та мілітаризацією.
  • У санкційному пакеті Європейського Союзу 16 осіб і 7 організацій, які причетні до систематичної незаконної депортації та вивезення українських дітей до РФ із подальшим примусовим усиновленням та перевихованням. Це ті, хто "перепрошиває" ідентичність українських дітей, сприяє тому, щоб вони зненавиділи батьківщину й одного дня взяли до рук зброю, щоб воювати проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС цього тижня офіційно приєднається до Спецтрибуналу щодо агресії РФ проти України, - Каллас

Санкційний тиск триває

Також Зеленський подякував за принципову позицію і за те, що санкційний тиск не зупиняється. Він зауважив, що партнери врахували багато українських пропозицій, зокрема положення з українського санкційного пакету, запровадженого кілька тижнів тому.

"Маємо й надалі спільно працювати, щоб повернути всіх українських дітей додому та щоб усі, хто стоїть за цими злочинами, були притягнуті до відповідальності", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна й Литва підписали Спільну декларацію про захист, повернення, реабілітацію та реінтеграцію українських дітей, - Сибіга

Що передувало

Автор: 

діти (5521) Зеленський Володимир (27756) санкції (13153)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
от бачите?
начебто про міндіча вже не говорять.
та й 9 мая вже позаду.
що з 1000 полоненими?????
показати весь коментар
11.05.2026 18:20 Відповісти
Тиснути не перетиснути

ЄС посилить тиск на РФ після нової атаки, - Кошта
Джерело: https://censor.net/ua/n3610795

Вимогою часу є посилення тиску на РФ з боку США та Європи, - Мерц Джерело: https://censor.net/ua/n3605939

Москва не повинна отримувати жодного послаблення міжнародного тиску, - Сибіга Джерело: https://censor.net/ua/n3605242

Купер наголосила, що за відсутності таких доказів тиск на Москву повинен посилюватися, а не послаблюватися, за допомогою санкцій і військової підтримки. Джерело: https://censor.net/ua/n3595730

Лише посилення тиску змусить Росію серйозно поставитися до переговорів, - Цахкна Джерело: https://censor.net/ua/n3592868

Потрібно посилити тиск і запровадити жорсткі санкції проти Росії, - МЗС Нідерландів Джерело: https://censor.net/ua/n3572738

Путін не прагне миру. Єдина мова, яку він розуміє - це тиск, - прем'єр Естонії Міхал Джерело: https://censor.net/ua/n3570961

Барро: ЄС продовжуватиме посилювати тиск на Путіна Джерело: https://censor.net/ua/n3564428

Мрія Путіна - побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3560193

Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3559720

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661

За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Франція посилюватиме тиск на РФ і працює над новими санкціями, - Макрон Джерело: https://censor.net/ua/n3597809

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
показати весь коментар
11.05.2026 18:22 Відповісти
просто слово "потужно" вже відчпокано zельоними гнидами у всі дірочки
показати весь коментар
11.05.2026 18:25 Відповісти
паскудне відчуття що ніяких пропозицій від Zельоних Гнид партнери не отримували

вкид для внутрнішнього 73% zебільного споживача
показати весь коментар
11.05.2026 18:42 Відповісти
"Маємо й надалі спільно працювати, щоб повернути всіх українських дітей додому та щоб усі, хто стоїть за цими злочинами, були притягнуті до відповідальності", - додав він. Джерело: https://censor.net/ua/n4002617

А хто ж замість підготовки до захисту дітей розповідав про травневі шашлики? Цікаво, він памʼятає те слово, що починається на зе?
показати весь коментар
11.05.2026 18:45 Відповісти
Такого завзяття у зеленського, як до будівництва отої «династії» у Козині, за НЕЗРОЗУМІЛІ млн грн, саме щодо повернення Дітей з окупованих московітами територій, ну ніяк Укранці не знають!!
Милованов з серлєщем свириденко, та їм подібні, можуть і це обґрунтувати …
показати весь коментар
11.05.2026 19:04 Відповісти
На нари мудака обкуреного!
показати весь коментар
11.05.2026 21:31 Відповісти
 
 