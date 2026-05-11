Канада розширила санкції проти РФ через викрадення українських дітей

Канада оголосила про розширення санкцій проти осіб та організацій, які причетні до викрадення та депортації українських дітей.

Про це йдеться у заяві на сайті уряду Канади, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Зазначається, що під санкційні обмеження потрапили 23 особи та п’ять організацій.

У заяві зауважується, що від початку російської агресії у 2014 році тисячі українських дітей були незаконно депортовані або примусово вивезені з України, а також піддані індоктринації та мілітаризації з боку російської влади в Росії та на тимчасово окупованих територіях України.

Також наголошується, що ці дії є неприйнятними та мають бути припинені.

"Незаконна депортація та примусове переміщення дітей є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та серйозним порушенням прав людини", – йдеться у заяві.

РФ має негайно повернути дітей

Крім того, Канада закликала російську владу негайно повернути українських дітей додому та виконати свої міжнародно-правові зобов'язання.

"Повернення цих дітей важливе з гуманітарної точки зору, і є центральним елементом досягнення справедливого та сталого миру в Україні", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що раніше Канада вже запровадила санкції проти понад 80 осіб та організацій, причетних до порушення прав українських дітей. Серед них – уповноважена президента РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова, а також регіональні уповноважені та інші особи, відповідальні за незаконну депортацію та насильницьке переміщення дітей.

Що передувало

  • Сьогодні, 11 травня, Велика Британія запровадила санкції щодо 85 осіб та організацій, причетних до депортації, індоктринації та мілітаризації українських дітей. Також санкції торкнулися осіб, причетних до нещодавніх спроб втрутитися у майбутні вибори у Вірменії.
  • Крім того, сьогодні Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти 23 фізичних і юридичних осіб, які відповідальні за викрадення та депортацію українських дітей.

Круто. Ще 23 особи із 140 мільйонного населення Каціпії. Навіть не хочу рахувати кількість років потрібних для тотальних санкцій. Це на тисячоріччя.
11.05.2026 16:57 Відповісти
Дякуємо Канадському народу, за дієву підтримку Українців та України в час московської війни ****** з тютіною!!
11.05.2026 17:05 Відповісти
 
 