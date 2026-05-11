Канада розширила санкції проти РФ через викрадення українських дітей
Канада оголосила про розширення санкцій проти осіб та організацій, які причетні до викрадення та депортації українських дітей.
Про це йдеться у заяві на сайті уряду Канади, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Зазначається, що під санкційні обмеження потрапили 23 особи та п’ять організацій.
У заяві зауважується, що від початку російської агресії у 2014 році тисячі українських дітей були незаконно депортовані або примусово вивезені з України, а також піддані індоктринації та мілітаризації з боку російської влади в Росії та на тимчасово окупованих територіях України.
Також наголошується, що ці дії є неприйнятними та мають бути припинені.
"Незаконна депортація та примусове переміщення дітей є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та серйозним порушенням прав людини", – йдеться у заяві.
РФ має негайно повернути дітей
Крім того, Канада закликала російську владу негайно повернути українських дітей додому та виконати свої міжнародно-правові зобов'язання.
"Повернення цих дітей важливе з гуманітарної точки зору, і є центральним елементом досягнення справедливого та сталого миру в Україні", - йдеться в заяві.
Повідомляється, що раніше Канада вже запровадила санкції проти понад 80 осіб та організацій, причетних до порушення прав українських дітей. Серед них – уповноважена президента РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова, а також регіональні уповноважені та інші особи, відповідальні за незаконну депортацію та насильницьке переміщення дітей.
Що передувало
- Сьогодні, 11 травня, Велика Британія запровадила санкції щодо 85 осіб та організацій, причетних до депортації, індоктринації та мілітаризації українських дітей. Також санкції торкнулися осіб, причетних до нещодавніх спроб втрутитися у майбутні вибори у Вірменії.
- Крім того, сьогодні Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти 23 фізичних і юридичних осіб, які відповідальні за викрадення та депортацію українських дітей.
