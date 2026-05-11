Канада расширила санкции против РФ из-за похищения украинских детей

Канада объявила о расширении санкций в отношении лиц и организаций, причастных к похищению и депортации украинских детей.

Об этом говорится в заявлении на сайте правительства Канады, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Отмечается, что под санкционные ограничения попали 23 человека и пять организаций.

В заявлении отмечается, что с начала российской агрессии в 2014 году тысячи украинских детей были незаконно депортированы или принудительно вывезены из Украины, а также подвергнуты индоктринации и милитаризации со стороны российских властей в России и на временно оккупированных территориях Украины.

Также отмечается, что эти действия являются неприемлемыми и должны быть прекращены.

"Незаконная депортация и принудительное перемещение детей являются грубым нарушением международного гуманитарного права и серьезным нарушением прав человека", - говорится в заявлении.

РФ должна немедленно вернуть детей

Кроме того, Канада призвала российские власти немедленно вернуть украинских детей домой и выполнить свои международно-правовые обязательства.

"Возвращение этих детей важно с гуманитарной точки зрения и является центральным элементом достижения справедливого и устойчивого мира в Украине", - говорится в заявлении.

Сообщается, что ранее Канада уже ввела санкции против более 80 лиц и организаций, причастных к нарушению прав украинских детей. Среди них - уполномоченная президента РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, а также региональные уполномоченные и другие лица, ответственные за незаконную депортацию и насильственное перемещение детей.

