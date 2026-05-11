Зеленский о новых санкциях против РФ из-за похищения украинских детей: Давление не прекращается. Партнеры учли многие наши предложения

Зеленський поблагодарил за новые санкции против РФ из-за депортации украинских детей

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Великобританию, Канаду и Европейский Союз за важные санкционные решения в отношении российских структур и лиц, причастных к похищению украинских детей.

Об этом Зеленский написал в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

Санкции против РФ

В частности, президент напомнил, что:

  • Теперь под ограничениями Великобритании находятся 85 физических и юридических лиц. Это те, кто участвует в депортации украинских детей, навязывании им российской идеологии, русификации и милитаризации, а также в российских пропагандистских операциях.
  • Канада вводит санкции против еще 23 человек и пяти организаций. Они ответственны за незаконную депортацию и принудительное перемещение украинских детей, включая их идеологическую обработку и милитаризацию.
  • В санкционном пакете Европейского Союза 16 человек и 7 организаций, причастных к систематической незаконной депортации и вывозу украинских детей в РФ с последующим принудительным усыновлением и перевоспитанием. Это те, кто "перепрошивает" идентичность украинских детей, способствует тому, чтобы они возненавидели родину и однажды взяли в руки оружие, чтобы воевать против Украины.

Санкционное давление продолжается

Также Зеленский поблагодарил за принципиальную позицию и за то, что санкционное давление не прекращается. Он отметил, что партнеры учли многие украинские предложения, в частности положения из украинского санкционного пакета, введенного несколько недель назад.

"Мы должны и в дальнейшем совместно работать, чтобы вернуть всех украинских детей домой и чтобы все, кто стоит за этими преступлениями, были привлечены к ответственности", — добавил он.

Что предшествовало

  • Сегодня, 11 мая, Великобритания ввела санкции в отношении 85 лиц и организаций, причастных к депортации, индоктринации и милитаризации украинских детей. Также санкции коснулись лиц, причастных к недавним попыткам вмешательства в предстоящие выборы в Армении.
  • Кроме того, сегодня Совет Европейского Союза ввел санкции против 23 физических и юридических лиц, ответственных за похищение и депортацию украинских детей.
  • В свою очередь Канада объявила о расширении санкций против лиц и организаций, причастных к похищению и депортации украинских детей.

от бачите?
начебто про міндіча вже не говорять.
та й 9 мая вже позаду.
що з 1000 полоненими?????
11.05.2026 18:20 Ответить
Тиснути не перетиснути

11.05.2026 18:22 Ответить
просто слово "потужно" вже відчпокано zельоними гнидами у всі дірочки
11.05.2026 18:25 Ответить
паскудне відчуття що ніяких пропозицій від Zельоних Гнид партнери не отримували

вкид для внутрнішнього 73% zебільного споживача
11.05.2026 18:42 Ответить
"Маємо й надалі спільно працювати, щоб повернути всіх українських дітей додому та щоб усі, хто стоїть за цими злочинами, були притягнуті до відповідальності", - додав він. Джерело: https://censor.net/ua/n4002617

А хто ж замість підготовки до захисту дітей розповідав про травневі шашлики? Цікаво, він памʼятає те слово, що починається на зе?
11.05.2026 18:45 Ответить
Такого завзяття у зеленського, як до будівництва отої «династії» у Козині, за НЕЗРОЗУМІЛІ млн грн, саме щодо повернення Дітей з окупованих московітами територій, ну ніяк Укранці не знають!!
Милованов з серлєщем свириденко, та їм подібні, можуть і це обґрунтувати …
11.05.2026 19:04 Ответить
На нари мудака обкуреного!
11.05.2026 21:31 Ответить
 
 