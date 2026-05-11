Зеленский о новых санкциях против РФ из-за похищения украинских детей: Давление не прекращается. Партнеры учли многие наши предложения

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Великобританию, Канаду и Европейский Союз за важные санкционные решения в отношении российских структур и лиц, причастных к похищению украинских детей.

Об этом Зеленский написал в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

Санкции против РФ

В частности, президент напомнил, что:

Теперь под ограничениями Великобритании находятся 85 физических и юридических лиц. Это те, кто участвует в депортации украинских детей, навязывании им российской идеологии, русификации и милитаризации, а также в российских пропагандистских операциях.

Канада вводит санкции против еще 23 человек и пяти организаций. Они ответственны за незаконную депортацию и принудительное перемещение украинских детей, включая их идеологическую обработку и милитаризацию.

В санкционном пакете Европейского Союза 16 человек и 7 организаций, причастных к систематической незаконной депортации и вывозу украинских детей в РФ с последующим принудительным усыновлением и перевоспитанием. Это те, кто "перепрошивает" идентичность украинских детей, способствует тому, чтобы они возненавидели родину и однажды взяли в руки оружие, чтобы воевать против Украины.

Санкционное давление продолжается

Также Зеленский поблагодарил за принципиальную позицию и за то, что санкционное давление не прекращается. Он отметил, что партнеры учли многие украинские предложения, в частности положения из украинского санкционного пакета, введенного несколько недель назад.

"Мы должны и в дальнейшем совместно работать, чтобы вернуть всех украинских детей домой и чтобы все, кто стоит за этими преступлениями, были привлечены к ответственности", — добавил он.

