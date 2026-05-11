Зеленский о новых санкциях против РФ из-за похищения украинских детей: Давление не прекращается. Партнеры учли многие наши предложения
Президент Владимир Зеленский поблагодарил Великобританию, Канаду и Европейский Союз за важные санкционные решения в отношении российских структур и лиц, причастных к похищению украинских детей.
Об этом Зеленский написал в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Санкции против РФ
В частности, президент напомнил, что:
- Теперь под ограничениями Великобритании находятся 85 физических и юридических лиц. Это те, кто участвует в депортации украинских детей, навязывании им российской идеологии, русификации и милитаризации, а также в российских пропагандистских операциях.
- Канада вводит санкции против еще 23 человек и пяти организаций. Они ответственны за незаконную депортацию и принудительное перемещение украинских детей, включая их идеологическую обработку и милитаризацию.
- В санкционном пакете Европейского Союза 16 человек и 7 организаций, причастных к систематической незаконной депортации и вывозу украинских детей в РФ с последующим принудительным усыновлением и перевоспитанием. Это те, кто "перепрошивает" идентичность украинских детей, способствует тому, чтобы они возненавидели родину и однажды взяли в руки оружие, чтобы воевать против Украины.
Санкционное давление продолжается
Также Зеленский поблагодарил за принципиальную позицию и за то, что санкционное давление не прекращается. Он отметил, что партнеры учли многие украинские предложения, в частности положения из украинского санкционного пакета, введенного несколько недель назад.
"Мы должны и в дальнейшем совместно работать, чтобы вернуть всех украинских детей домой и чтобы все, кто стоит за этими преступлениями, были привлечены к ответственности", — добавил он.
Что предшествовало
- Сегодня, 11 мая, Великобритания ввела санкции в отношении 85 лиц и организаций, причастных к депортации, индоктринации и милитаризации украинских детей. Также санкции коснулись лиц, причастных к недавним попыткам вмешательства в предстоящие выборы в Армении.
- Кроме того, сегодня Совет Европейского Союза ввел санкции против 23 физических и юридических лиц, ответственных за похищение и депортацию украинских детей.
- В свою очередь Канада объявила о расширении санкций против лиц и организаций, причастных к похищению и депортации украинских детей.
начебто про міндіча вже не говорять.
та й 9 мая вже позаду.
що з 1000 полоненими?????
вкид для внутрнішнього 73% zебільного споживача
А хто ж замість підготовки до захисту дітей розповідав про травневі шашлики? Цікаво, він памʼятає те слово, що починається на зе?
Милованов з серлєщем свириденко, та їм подібні, можуть і це обґрунтувати …