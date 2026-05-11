РФ предлагала включить детей в списки обмена: Это неприемлемо, — Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Россия уже предлагала включить детей в списки для обмена, подчеркнув, что судьба этих детей никогда не станет предметом какого-либо компромисса.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом министр заявил во время заседания Международной коалиции за возвращение украинских детей в понедельник в Брюсселе.
Свобода детей — безусловна
"Возвращение украинских детей должно быть фундаментальным элементом мирного процесса. Было много спекуляций. Сегодня я хочу заявить это официально: судьба украинских детей никогда не станет частью какого-либо компромисса. Россия уже предлагала включить детей в списки обмена. Но это неприемлемо. Свобода детей — безусловна", — подчеркнул Сибига.
Возвращение детей
Глава МИД отметил, что Украине удалось вернуть более 2000 детей, но это было сделано не благодаря международным инструментам, а несмотря на то, что они не сработали.
"Когда мы говорим о действительно возвращенных детях, определенные страны помогли – такие как Катар, США, Святой Престол, некоторые другие, включая присутствующих в этом зале. Работали наши спецслужбы и государственные учреждения", – добавил он.
Преступления против детей
Также Сибига провел параллель между сегодняшними депортациями и преступлениями нацистской Германии, приведя две цитаты – депортированного из Украины шестнадцатилетнего Бориса Романченко времен Второй мировой войны и мальчика из Мариуполя после депортации российскими оккупантами. Обе цитаты почти идентичны: "Они просто забрали нас – и ты уже никому не принадлежишь" и "Они просто забрали нас и сказали нам, что мы никому не нужны".
Министр напомнил, что в Бельгии помнят казарму Доссин – пункт депортации перед Освенцимом – и нападение на "Двадцатый конвой", один из редких героических актов Второй мировой войны, остановивший принудительную депортацию: "Сегодня мы должны снова остановить этот конвой".
По словам министра, "россияне боятся этой темы" и "пытаются приуменьшить ее значение".
"Они требуют снять ее с повестки дня. Они понимают, что совершают преступление, и боятся правосудия", – добавил он.
Что предшествовало
- Сегодня, 11 мая, Великобритания ввела санкции в отношении 85 лиц и организаций, причастных к депортации, индоктринации и милитаризации украинских детей. Также санкции коснулись лиц, причастных к недавним попыткам вмешаться в предстоящие выборы в Армении.
- Кроме того, сегодня Совет Европейского Союза ввел санкции против 23 физических и юридических лиц, ответственных за похищение и депортацию украинских детей.
- В свою очередь Канада объявила о расширении санкций против лиц и организаций, причастных к похищению и депортации украинских детей.
