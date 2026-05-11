Уже 49 стран входят в Коалицию по возвращению похищенных РФ украинских детей
К Международной коалиции по возвращению украинских детей, похищенных Россией, уже присоединились 49 государств, среди последних — Кипр, Швейцария, Монако и Панама.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявила министр иностранных дел Канады Анита Ананд, которая является сопредседателем на заседании Коалиции 11 мая.
Что известно
"Коалиция за возвращение украинских детей была полезной, поскольку она привлекла международное внимание к проблеме, о которой Россия хочет, чтобы мир забыл. Сейчас у нас 49 членов. Фактически, с момента последней встречи высокого уровня присоединились Кипр, Швейцария, Монако, Панама и Парламентская ассамблея ОБСЕ", – рассказала Ананд.
По ее словам, увеличение количества членов коалиции – "это признак того, что все больше стран считают абсолютно неприемлемым, как и Канада, то, что Россия похищает украинских детей, индоктринирует украинских детей и отказывается возвращать этих детей их семьям".
Что предшествовало
- Сегодня, 11 мая, Великобритания ввела санкции в отношении 85 лиц и организаций, причастных к депортации, индоктринации и милитаризации украинских детей. Также санкции коснулись лиц, причастных к недавним попыткам вмешаться в предстоящие выборы в Армении.
- Кроме того, сегодня Совет Европейского Союза ввел санкции против 23 физических и юридических лиц, ответственных за похищение и депортацию украинских детей.
- В свою очередь Канада объявила о расширении санкций против лиц и организаций, причастных к похищению и депортации украинских детей.
