Уже 49 стран входят в Коалицию по возвращению похищенных РФ украинских детей

К Международной коалиции по возвращению украинских детей, похищенных Россией, уже присоединились 49 государств, среди последних — Кипр, Швейцария, Монако и Панама.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявила министр иностранных дел Канады Анита Ананд, которая является сопредседателем на заседании Коалиции 11 мая.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"Коалиция за возвращение украинских детей была полезной, поскольку она привлекла международное внимание к проблеме, о которой Россия хочет, чтобы мир забыл. Сейчас у нас 49 членов. Фактически, с момента последней встречи высокого уровня присоединились Кипр, Швейцария, Монако, Панама и Парламентская ассамблея ОБСЕ", – рассказала Ананд.

По ее словам, увеличение количества членов коалиции – "это признак того, что все больше стран считают абсолютно неприемлемым, как и Канада, то, что Россия похищает украинских детей, индоктринирует украинских детей и отказывается возвращать этих детей их семьям".

Читайте также: Испания призвала Россию вернуть похищенных украинских детей

Что предшествовало

Сегодня, 11 мая, Великобритания ввела санкции в отношении 85 лиц и организаций, причастных к депортации, индоктринации и милитаризации украинских детей. Также санкции коснулись лиц, причастных к недавним попыткам вмешаться в предстоящие выборы в Армении.

Кроме того, сегодня Совет Европейского Союза ввел санкции против 23 физических и юридических лиц, ответственных за похищение и депортацию украинских детей.

В свою очередь Канада объявила о расширении санкций против лиц и организаций, причастных к похищению и депортации украинских детей.

Читайте также: В ОБСЕ назначили спецпредставителя по вопросам похищения украинских детей