Испания призвала Россию вернуть похищенных украинских детей
В Сенате Испании состоялась конференция, посвященная возвращению украинских детей, незаконно вывезенных в Россию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Сената Испании. Мероприятие провел председатель верхней палаты парламента Педро Роллан Охеда.
Во время конференции обсудили масштабы депортации украинских детей и международные усилия по их возвращению. В мероприятии приняли участие украинцы, которых ранее удалось вернуть с территории России.
Свидетельства пострадавших и призыв к миру
На конференции выступили Иван Матковский и Иван Саранча. Они рассказали о собственном опыте принудительного вывоза и пребывания в России. Их истории стали одним из ключевых моментов мероприятия.
После выступлений председатель Сената призвал международное сообщество к единству в поддержке Украины.
"Если Украина не устоит, чего не произойдет, последствия могут быть губительными для наших демократических систем и будущего следующих поколений", – подчеркнул Педро Роллан Охеда.
Возвращение детей и международная поддержка
Испанский чиновник подчеркнул, что необходимо приложить максимум усилий для возвращения более 20 тысяч украинских детей, которые были незаконно вывезены.
Он назвал такие действия России "самым отвратительным поступком" и призвал государства, поддерживающие демократию и международное право, продолжать помощь Украине.
Также сообщается, что в ближайшее время в Брюсселе состоится встреча международной коалиции, которая занимается вопросом возвращения украинских детей.
