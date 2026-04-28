Іспанія закликала Росію повернути викрадених українських дітей

У Сенаті Іспанії відбулася конференція, присвячена поверненню українських дітей, незаконно вивезених до Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Сенату Іспанії. Захід провів голова верхньої палати парламенту Педро Роллан Охеда.

Під час конференції обговорили масштаби депортації українських дітей та міжнародні зусилля для їхнього повернення. Участь у заході взяли українці, яких раніше вдалося повернути з території Росії.

Свідчення постраждалих і заклик до світу

На конференції виступили Іван Матковський та Іван Саранча. Вони розповіли про власний досвід примусового вивезення та перебування в Росії. Їхні історії стали одним із ключових моментів заходу.

Після виступів голова Сенату закликав міжнародну спільноту до єдності у підтримці України.

"Якщо Україна не вистоїть, чого не станеться, наслідки можуть бути згубними для наших демократичних систем та майбутнього наступних поколінь", – наголосив Педро Роллан Охеда.

Повернення дітей і міжнародна підтримка

Іспанський посадовець підкреслив, що необхідно докласти максимум зусиль для повернення понад 20 тисяч українських дітей, яких було незаконно вивезено.

Він назвав такі дії Росії "найогиднішим вчинком" та закликав держави, що підтримують демократію і міжнародне право, продовжувати допомогу Україні.

Також повідомляється, що найближчим часом у Брюсселі відбудеться зустріч міжнародної коаліції, яка займається питанням повернення українських дітей.

