Панама приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, - Сибіга
Сьогодні, 13 березня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори з міністром закордонних справ Панами Хав'єром Мартінесом-Ача, під час офіційного візиту до країни.
Про це повідомляє пресслужба МЗС, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, під час переговорів, Сибіга поінформував колегу про ситуацію в Україні, розвиток подій на полі бою та мирні зусилля. Міністр висловив вдячність за принципову позицію Панами у підтримці зусиль в наближенні сталого та справедливого миру.
За словами глави МЗС, сильний та принциповий голос Панами в регіоні Центральної Америки важливий для просування дипломатії та наближення справедливого та сталого миру.
Міжнародна коаліція за повернення українських дітей
Повідомляється, що міністри закордонних справ провели змістовні переговори та досягли низки важливих домовленостей.
Зокрема, Панама ухвалила рішення приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Йдеться про захист прав дітей, які стали жертвами збройної агресії.
У МЗС наголосили, що Україна глибоко цінує цей вияв солідарності.
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