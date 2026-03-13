Панама присоединилась к Международной коалиции за возвращение украинских детей, - Сибига

Сегодня, 13 марта, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел переговоры с министром иностранных дел Панамы Хавьером Мартинесом-Ача в ходе официального визита в эту страну.

Как отмечается, в ходе переговоров Сибига проинформировал коллегу о ситуации в Украине, развитии событий на поле боя и мирных усилиях. Министр выразил благодарность за принципиальную позицию Панамы в поддержке усилий по приближению устойчивого и справедливого мира.

По словам главы МИД, сильный и принципиальный голос Панамы в регионе Центральной Америки важен для продвижения дипломатии и приближения справедливого и устойчивого мира.

Сообщается, что министры иностранных дел провели содержательные переговоры и достигли ряда важных договоренностей.

В частности, Панама приняла решение присоединиться к Международной коалиции за возвращение украинских детей. Речь идет о защите прав детей, ставших жертвами вооруженной агрессии.

В МИД подчеркнули, что Украина глубоко ценит этот проявление солидарности.

