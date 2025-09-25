К коалиции за возвращение украинских детей присоединились ЕС и Андорра

Европейский Союз объявил об официальном присоединении к Международной коалиции за возвращение украинских детей. Также к коалиции присоединяется Андорра.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель председателя ВР Елена Кондратюк по итогам саммита Коалиции на уровне лидеров, проведенного на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Отмечается, что в заседании приняли участие более 40 делегаций и более 15 глав государств и правительств.

Участники Саммита, в частности, призвали Россию немедленно вернуть украинских детей. Кроме того, они подтвердили, что безопасное возвращение, реинтеграция и реабилитация незаконно депортированных и принудительно перемещенных детей должны оставаться общим международным приоритетом. Эти действия должны руководствоваться наилучшими интересами ребенка.

Читайте: ДР Конго присоединилась к Международной коалиции за возвращение украинских детей, - ОП

Отмечается, что возвращение детей должно быть составляющей более широких усилий по продвижению мира и привлечения РФ к ответственности.

Также участники Саммита:

поддержали запуск пилотного механизма розыска украинских детей, депортированных или принудительно перемещенных Россией;

отметили важность практического содействия возвращению украинских детей, в частности, выполнение посреднической роли, тихой дипломатии, адвокации..;

поддержали необходимость расширения инвестиций в программы восстановления, реинтеграции и реабилитации украинских детей, которых удалось вернуть.

Также читайте: Украине удалось вернуть 1641 перемещенного или депортированного РФ ребенка, - Лубинец

"Благодаря инициативе Президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA уже удалось вернуть 1652 детей. Украина также планирует в этом году внести на рассмотрение ООН резолюцию с призывом к России вернуть всех украинских детей.

Мы благодарны всем участникам этой встречи и новым членам Коалиции за неравнодушие и готовность прилагать усилия для освобождения наших детей, а также их реинтеграции и реабилитации. Очень важно, чтобы этот вопрос постоянно находился в фокусе международного внимания", - добавила Кондратюк.

Также читайте: Зеленский пригласил Катар присоединиться к саммиту по возвращению похищенных РФ украинских детей