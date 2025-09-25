РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10179 посетителей онлайн
Новости Международная коалиция за возвращение украинских детей
101 1

К коалиции за возвращение украинских детей присоединились ЕС и Андорра

Коалиция за возвращение украинских детей

Европейский Союз объявил об официальном присоединении к Международной коалиции за возвращение украинских детей. Также к коалиции присоединяется Андорра.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель председателя ВР Елена Кондратюк по итогам саммита Коалиции на уровне лидеров, проведенного на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Отмечается, что в заседании приняли участие более 40 делегаций и более 15 глав государств и правительств.

Участники Саммита, в частности, призвали Россию немедленно вернуть украинских детей. Кроме того, они подтвердили, что безопасное возвращение, реинтеграция и реабилитация незаконно депортированных и принудительно перемещенных детей должны оставаться общим международным приоритетом. Эти действия должны руководствоваться наилучшими интересами ребенка.

Читайте: ДР Конго присоединилась к Международной коалиции за возвращение украинских детей, - ОП

Отмечается, что возвращение детей должно быть составляющей более широких усилий по продвижению мира и привлечения РФ к ответственности.

Также участники Саммита:

  • поддержали запуск пилотного механизма розыска украинских детей, депортированных или принудительно перемещенных Россией;
  • отметили важность практического содействия возвращению украинских детей, в частности, выполнение посреднической роли, тихой дипломатии, адвокации..;
  • поддержали необходимость расширения инвестиций в программы восстановления, реинтеграции и реабилитации украинских детей, которых удалось вернуть.

Также читайте: Украине удалось вернуть 1641 перемещенного или депортированного РФ ребенка, - Лубинец

"Благодаря инициативе Президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA уже удалось вернуть 1652 детей. Украина также планирует в этом году внести на рассмотрение ООН резолюцию с призывом к России вернуть всех украинских детей.

Мы благодарны всем участникам этой встречи и новым членам Коалиции за неравнодушие и готовность прилагать усилия для освобождения наших детей, а также их реинтеграции и реабилитации. Очень важно, чтобы этот вопрос постоянно находился в фокусе международного внимания", - добавила Кондратюк.

Также читайте: Зеленский пригласил Катар присоединиться к саммиту по возвращению похищенных РФ украинских детей

Автор: 

Андорра (4) дети (6734) коалиция (3840) Евросоюз (17617)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Держава Андорра. Ну тепер ми у фіналі. Це потужно і переможно.
показать весь комментарий
25.09.2025 18:30 Ответить
 
 