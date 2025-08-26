ДР Конго присоединилась к Международной коалиции за возвращение украинских детей, - ОП

Демократическая Республика Конго присоединяется к Международной коалиции за возвращение украинских детей в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Официальный сайт президента Украины.

Отмечается, что об этом сообщила представительница правительства Демократической Республики Конго Шанталь Шамбу Мвавита во время встречи с советником - уполномоченным Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарьей Герасимчук.

Герасимчук проинформировала о массовых случаях депортации и принудительного перемещения украинских детей со стороны России, а также об усилиях Украины для их возвращения. В частности, она представила инициативу Президента Украины Bring Kids Back UA.

"Мы убеждены, что только объединив глобальные усилия, можно эффективно противодействовать преступлениям по похищению детей. Россия похищает украинских детей, меняет им имена, документы, навязывает чужую идентичность и разбрасывает по отдаленным регионам. Это попытка стереть национальную самобытность целого поколения. Вопрос защиты детей не имеет границ", - отметила она.

Шанталь Шамбу Мвавита сообщила, что Демократическая Республика Конго начинает процедуру присоединения к Международной коалиции за возвращение украинских детей. Таким образом в состав коалиции войдут уже 42 страны и Совет Европы.

"Мы разделяем боль Украины за ее детей, ведь дети Демократической Республики Конго страдают от войны уже 30 лет", - рассказала она.

