469 4

83 украинских ребенка удалось вернуть из оккупации и РФ благодаря содействию Катара, - Лубинец. ФОТОрепортаж

При содействии Государства Катар Украине удалось вернуть с временно оккупированных территорий и России 83 ребенка.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня провел встречу с Послом Государства Катар в Украине господином Гади Насер Аль-Гаджри - нашим надежным и неизменным партнером в вопросе возвращения депортированных и принудительно перемещенных детей.

Благодаря посредничеству Катара уже удалось вернуть 83 ребенка с ВОТ Украины и территории РФ. Только вчера, благодаря содействию Государства Катар, в Украину вернулись еще 3 ребенка и один совершеннолетний юноша", - говорится в сообщении.

Катар помог вернуть уже 83 ребенка

Лубинец рассказал, что всего с начала полномасштабного вторжения в рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA возвращено уже 1564 ребенка.

Кроме того отмечается, что несколько групп возвращенных детей прошли в столице Катара - городе Доха - программы отдыха и психологической реабилитации. Отмечается, что вопрос восстановления их здоровья после депортации является сверхважным для Украины.

"С господином Послом обсудили дальнейшие шаги в сфере защиты прав детей и гуманитарной поддержки.

Спасибо Государству Катар и лично господину Гади Насер Аль-Гаджри за устойчивую позицию и неизменную поддержку Украины - несмотря на то, что некоторые страны прекратили свое участие в процессе возвращения, Катар остается примером настоящей человечности и ответственного международного лидерства", - подчеркнул Лубинец.

***** само з цієї жизні не піде буде вбивати вбивати i вбивати .
сам він не піде з цйого світу - забере з собою стльки душ скільки зможе, навіть отих, які щє у мамок в животі....
23.08.2025 16:30 Ответить
як на допросі один нацист відповів на запитаня американського слідака:
- ви вбивали дітей?
- так
- навіщо ви вбивали дітей?
- так вони ж виростуть і за нами прийдуть
23.08.2025 16:36 Ответить
а вони прийдуть і онуки наші прийдуть - ця війна вічна.
23.08.2025 17:04 Ответить
Дякуємо, усім Партнерам, які допомагають повернути Українських Дітей, від ТЕРЕРИСТІВ з московії!!
Воєнний злочинець прутень, з тютіною, мають понести кримінальне покарання, за викрадення з України ДІТЕЙ!
23.08.2025 16:40 Ответить
 
 