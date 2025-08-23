83 украинских ребенка удалось вернуть из оккупации и РФ благодаря содействию Катара, - Лубинец. ФОТОрепортаж
При содействии Государства Катар Украине удалось вернуть с временно оккупированных территорий и России 83 ребенка.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня провел встречу с Послом Государства Катар в Украине господином Гади Насер Аль-Гаджри - нашим надежным и неизменным партнером в вопросе возвращения депортированных и принудительно перемещенных детей.
Благодаря посредничеству Катара уже удалось вернуть 83 ребенка с ВОТ Украины и территории РФ. Только вчера, благодаря содействию Государства Катар, в Украину вернулись еще 3 ребенка и один совершеннолетний юноша", - говорится в сообщении.
Лубинец рассказал, что всего с начала полномасштабного вторжения в рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA возвращено уже 1564 ребенка.
Кроме того отмечается, что несколько групп возвращенных детей прошли в столице Катара - городе Доха - программы отдыха и психологической реабилитации. Отмечается, что вопрос восстановления их здоровья после депортации является сверхважным для Украины.
"С господином Послом обсудили дальнейшие шаги в сфере защиты прав детей и гуманитарной поддержки.
Спасибо Государству Катар и лично господину Гади Насер Аль-Гаджри за устойчивую позицию и неизменную поддержку Украины - несмотря на то, что некоторые страны прекратили свое участие в процессе возвращения, Катар остается примером настоящей человечности и ответственного международного лидерства", - подчеркнул Лубинец.
сам він не піде з цйого світу - забере з собою стльки душ скільки зможе, навіть отих, які щє у мамок в животі....
- ви вбивали дітей?
- так
- навіщо ви вбивали дітей?
- так вони ж виростуть і за нами прийдуть
Воєнний злочинець прутень, з тютіною, мають понести кримінальне покарання, за викрадення з України ДІТЕЙ!