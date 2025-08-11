14-летнюю дочь погибшего украинского защитника удалось вернуть с оккупированных территорий. ФОТО

С временно оккупированных территорий удалось вернуть 14-летнюю девушку, которую россияне планировали принудительно отправить в интернат в РФ.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"После гибели отца, украинского военного, она осталась в оккупации с родственниками. Российские органы опеки открыто давили и запугивали тем, что заберут ребенка. Только за сутки команде Украинской сети за права ребенка удалось оформить все документы, организовать маршрут и вывезти девушку на подконтрольную территорию Украины. Сейчас она в безопасности, рядом с бабушкой, которая ждала ее все эти годы, и получает необходимую помощь для адаптации и восстановления", - говорится в сообщении.

Читайте: Маму с пятью детьми вернули из оккупированного Крыма: женщина сталкивалась с угрозами от рашистов