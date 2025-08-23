УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8674 відвідувача онлайн
Новини Фото Повернення дітей з окупації
574 5

83 українські дитини вдалося повернути з окупації та РФ завдяки сприянню Катару, - Лубінець. ФОТОрепортаж

За сприяння Держави Катар Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих територій та Росії 83 дитини.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні провів зустріч з Послом Держави Катар в Україні паном Гаді Насер Аль-Гаджрі - нашим надійним та незмінним партнером у питанні повернення депортованих і примусово переміщених дітей.

Завдяки посередництву Катару вже вдалося повернути 83 дитини з ТОТ України та території РФ. Лише вчора, завдяки сприянню Держави Катар, до України повернулися ще 3 дитини та один повнолітній юнак", - деться в повідомленні.

Також дивіться: Двох дівчат-підлітків вдалося повернути з окупації. ФОТО

Катар допоміг повернути вже 83 дитини

Лубінець розповів, що загалом від початку повномасштабного вторгнення у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA повернуто вже 1564 дитини.

Катар допоміг повернути вже 83 дитини

Також читайте: Ще 12 дітей вдалося повернути з окупованих територій: Дехто з них були свідками катувань рідних

Крім того зазначається, що кілька груп повернутих дітей пройшли у столиці Катару - місті Доха - програми відпочинку та психологічної реабілітації. Наголошується, що питання відновлення їхнього здоров’я після депортації є надважливим для України.

Катар допоміг повернути вже 83 дитини

"З паном Послом обговорили подальші кроки у сфері захисту прав дітей та гуманітарної підтримки.

Щиро дякую Державі Катар і особисто пану Гаді Насер Аль-Гаджрі за стійку позицію й незмінну підтримку України - попри те, що деякі країни припинили свою участь у процесі повернення, Катар залишається прикладом справжньої людяності та відповідального міжнародного лідерства", - наголосив Лубінець.

Дивіться: 14-річну доньку полеглого українського захисника вдалося повернути із окупованих територій. ФОТО

Катар допоміг повернути вже 83 дитини
Катар допоміг повернути вже 83 дитини

Автор: 

діти (5270) Катар (258) повернення (278) Лубінець Дмитро (632)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
***** само з цієї жизні не піде буде вбивати вбивати i вбивати .
сам він не піде з цйого світу - забере з собою стльки душ скільки зможе, навіть отих, які щє у мамок в животі....
показати весь коментар
23.08.2025 16:30 Відповісти
як на допросі один нацист відповів на запитаня американського слідака:
- ви вбивали дітей?
- так
- навіщо ви вбивали дітей?
- так вони ж виростуть і за нами прийдуть
показати весь коментар
23.08.2025 16:36 Відповісти
а вони прийдуть і онуки наші прийдуть - ця війна вічна.
показати весь коментар
23.08.2025 17:04 Відповісти
Дякуємо, усім Партнерам, які допомагають повернути Українських Дітей, від ТЕРЕРИСТІВ з московії!!
Воєнний злочинець прутень, з тютіною, мають понести кримінальне покарання, за викрадення з України ДІТЕЙ!
показати весь коментар
23.08.2025 16:40 Відповісти
Байрактари дуже домогли відстояти Київ - слів нема..
і кацацапнячє бігство в рідні *****...
війна змінилася - ті кацапнячі танкеткі нищять на підступах - танки не воюють - воюють дрони
показати весь коментар
23.08.2025 17:21 Відповісти
 
 