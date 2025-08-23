83 українські дитини вдалося повернути з окупації та РФ завдяки сприянню Катару, - Лубінець. ФОТОрепортаж
За сприяння Держави Катар Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих територій та Росії 83 дитини.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні провів зустріч з Послом Держави Катар в Україні паном Гаді Насер Аль-Гаджрі - нашим надійним та незмінним партнером у питанні повернення депортованих і примусово переміщених дітей.
Завдяки посередництву Катару вже вдалося повернути 83 дитини з ТОТ України та території РФ. Лише вчора, завдяки сприянню Держави Катар, до України повернулися ще 3 дитини та один повнолітній юнак", - деться в повідомленні.
Лубінець розповів, що загалом від початку повномасштабного вторгнення у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA повернуто вже 1564 дитини.
Крім того зазначається, що кілька груп повернутих дітей пройшли у столиці Катару - місті Доха - програми відпочинку та психологічної реабілітації. Наголошується, що питання відновлення їхнього здоров’я після депортації є надважливим для України.
"З паном Послом обговорили подальші кроки у сфері захисту прав дітей та гуманітарної підтримки.
Щиро дякую Державі Катар і особисто пану Гаді Насер Аль-Гаджрі за стійку позицію й незмінну підтримку України - попри те, що деякі країни припинили свою участь у процесі повернення, Катар залишається прикладом справжньої людяності та відповідального міжнародного лідерства", - наголосив Лубінець.
сам він не піде з цйого світу - забере з собою стльки душ скільки зможе, навіть отих, які щє у мамок в животі....
- ви вбивали дітей?
- так
- навіщо ви вбивали дітей?
- так вони ж виростуть і за нами прийдуть
Воєнний злочинець прутень, з тютіною, мають понести кримінальне покарання, за викрадення з України ДІТЕЙ!
і кацацапнячє бігство в рідні *****...
війна змінилася - ті кацапнячі танкеткі нищять на підступах - танки не воюють - воюють дрони