14-річну доньку полеглого українського захисника вдалося повернути із окупованих територій. ФОТО
Із тимчасово окупованих територій вдалося повернути 14-річну дівчину, яку росіяни планували примусово відправити до інтернату в РФ.
Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.
"Після загибелі батька, українського військового, вона залишилася в окупації з родичами. Російські органи опіки відкрито тиснули та залякували тим, що заберуть дитину. Лише за добу команді Української мережі за права дитини вдалося оформити всі документи, організувати маршрут та вивезти дівчину на підконтрольну територію України. Зараз вона у безпеці, поруч із бабусею, яка чекала на неї всі ці роки, та отримує необхідну допомогу для адаптації й відновлення", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Oleksandr Valovyi
показати весь коментар11.08.2025 10:36 Відповісти Мені подобається 9 Посилання
Ukrainian Tarot
показати весь коментар11.08.2025 10:39 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вал Кочин #550865
показати весь коментар11.08.2025 11:44 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль