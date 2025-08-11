14-річну доньку полеглого українського захисника вдалося повернути із окупованих територій. ФОТО

Із тимчасово окупованих територій вдалося повернути 14-річну дівчину, яку росіяни планували примусово відправити до інтернату в РФ.

Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Після загибелі батька, українського військового, вона залишилася в окупації з родичами. Російські органи опіки відкрито тиснули та залякували тим, що заберуть дитину. Лише за добу команді Української мережі за права дитини вдалося оформити всі документи, організувати маршрут та вивезти дівчину на підконтрольну територію України. Зараз вона у безпеці, поруч із бабусею, яка чекала на неї всі ці роки, та отримує необхідну допомогу для адаптації й відновлення", - йдеться в повідомленні.

