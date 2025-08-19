Двох дівчат-підлітків вдалося повернути з окупації. ФОТО

Вдалося вивезти з окупованих Росією територій двох дівчат-підлітків у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA.

Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, дівчата три роки жили в окупації. Були погрози, загроза обшуків, їх примушували ходити в російські школи.



Повідомляється, що попри це, дівчата зберігали українську ідентичність. Навчалися онлайн у школах України, уникали нав’язаних "патріотичних" заходів і щодня боролися за право бути собою.

Тепер вони у безпеці, поруч із рідними, й отримують підтримку та допомогу.