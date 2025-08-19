РУС
Двух девочек-подростков удалось вернуть из оккупации. ФОТО

Удалось вывезти с оккупированных Россией территорий двух девочек-подростков в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

Двух девочек-подростков вернули из оккупации

Как отмечается, девушки три года жили в оккупации. Были угрозы, угроза обысков, их заставляли ходить в российские школы.

Сообщается, что несмотря на это, девушки сохраняли украинскую идентичность. Учились онлайн в школах Украины, избегали навязанных "патриотических" мероприятий и ежедневно боролись за право быть собой.

Также читайте: С ВОТ Херсонщины вернули еще одну группу детей: сейчас они проходят реабилитацию и восстанавливают документы

Теперь они в безопасности, рядом с родными, и получают поддержку и помощь.

дуже добре
19.08.2025 17:53 Ответить
Дівчата вирвалися з мордора. Вітаємо!
19.08.2025 18:35 Ответить
Завжди дивувало: як дітям в їх ніжному віці вдається зберігати укр ідентичність, відділяти правду від нечисті, а дорослим ні? Чому деякі дорослі так легко піддаються зомбуванню? Гени чи що?
19.08.2025 18:51 Ответить
 
 