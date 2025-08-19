Двух девочек-подростков удалось вернуть из оккупации. ФОТО

Удалось вывезти с оккупированных Россией территорий двух девочек-подростков в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, девушки три года жили в оккупации. Были угрозы, угроза обысков, их заставляли ходить в российские школы.



Сообщается, что несмотря на это, девушки сохраняли украинскую идентичность. Учились онлайн в школах Украины, избегали навязанных "патриотических" мероприятий и ежедневно боролись за право быть собой.

Теперь они в безопасности, рядом с родными, и получают поддержку и помощь.