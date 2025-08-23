Трьох українських дітей та юнака повернули з території РФ. ФОТО

В Україну повернули ще трьох дітей та молодого хлопця в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA.

Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Вдалося повернути ще чотирьох наших громадян - трьох дітей та молодого хлопця, якого окупанти незаконно вивезли з Олешківського дитячого будинку-інтернату спершу на тимчасово окуповану територію, а потім до Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, тривалий час діти жили у розлуці з рідними, не маючи можливості виїхати через небезпеку окупації. Сьогодні всі вони знову вдома, у безпеці, на території вільної України.