Трьох українських дітей та юнака повернули з території РФ. ФОТО
В Україну повернули ще трьох дітей та молодого хлопця в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA.
Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.
"Вдалося повернути ще чотирьох наших громадян - трьох дітей та молодого хлопця, якого окупанти незаконно вивезли з Олешківського дитячого будинку-інтернату спершу на тимчасово окуповану територію, а потім до Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, тривалий час діти жили у розлуці з рідними, не маючи можливості виїхати через небезпеку окупації. Сьогодні всі вони знову вдома, у безпеці, на території вільної України.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар23.08.2025 09:48 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Roman Fesenko
показати весь коментар23.08.2025 09:50 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Василь Васько #582549
показати весь коментар23.08.2025 09:55 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Roman Fesenko
показати весь коментар23.08.2025 11:02 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль