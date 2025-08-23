Троих украинских детей и юношу вернули с территории РФ. ФОТО

В Украину вернули еще троих детей и юношу в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Удалось вернуть еще четырех наших граждан - трех детей и юношу, которого оккупанты незаконно вывезли из Олешковского детского дома-интерната сначала на временно оккупированную территорию, а затем - в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.

Как отмечается, длительное время дети жили в разлуке с родными, не имея возможности выехать из-за опасности оккупации. Сегодня все они снова дома, в безопасности, на территории свободной Украины.