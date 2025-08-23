РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9406 посетителей онлайн
Новости Фото Возвращение детей из оккупации
561 8

Троих украинских детей и юношу вернули с территории РФ. ФОТО

В Украину вернули еще троих детей и юношу в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

Возвращение детей из оккупации

"Удалось вернуть еще четырех наших граждан - трех детей и юношу, которого оккупанты незаконно вывезли из Олешковского детского дома-интерната сначала на временно оккупированную территорию, а затем - в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двух девушек-подростков удалось вернуть из оккупации. ФОТО

Как отмечается, длительное время дети жили в разлуке с родными, не имея возможности выехать из-за опасности оккупации. Сегодня все они снова дома, в безопасности, на территории свободной Украины.

Автор: 

дети (6688) оккупация (10265) возврат (260)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарна новина...
показать весь комментарий
23.08.2025 09:48 Ответить
До цього вони жили в "Олешківського дитячого будинку-інтернату" а потім із рашки повернулись до "родичів"? що за хєрня?
показать весь комментарий
23.08.2025 09:50 Ответить
перший раз на світі живеш? Не може дитина жити і нвчатись в інтернаті при живих батьках?
показать весь комментарий
23.08.2025 09:55 Ответить
Може, але за таке батькам треба відмовити від батьківських прав. Якого "х"_я при живих і нормальних батьках дитина живе в інтернаті?
показать весь комментарий
23.08.2025 11:02 Ответить
"перший раз на світі живеш?" - а ти другий, чи третій? більш тупих питаннь я в житті не чув )))
показать весь комментарий
23.08.2025 11:04 Ответить
"Олешківський дитячий будинок-інтернат було відкрито в 1968 році для дітей з наслідками поліомієліту і церебрального паралічу. Нині це єдиний будинок-інтернат на Україні, де утримуються, навчаються та лікуються діти з надзвичайно складними формами інвалідності і різними відхиленнями в психічному та розумовому розвитку" - батьки просто покинули свою дитину. все.
показать весь комментарий
23.08.2025 11:06 Ответить
Ну і є таки цинічне питання: чому ми витрачаємо кошти і життя здорових, щоб вбити їх на війні (тобто це, типу "гуманно"), але тих, хто живе за кошти потенційних смертників (військових/і тих хто платить податки) ми бусифікуємо і пачками гробимо на фронті? яка ціль цієї постановки задачі?
показать весь комментарий
23.08.2025 11:10 Ответить
на війні не місце "гуманізму". нехай виживуть 10 сімей здорових із дітьми, ніж 1 інвалід. давайте дивитись в очі реальності.
показать весь комментарий
23.08.2025 11:12 Ответить
 
 