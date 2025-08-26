УКР
ДР Конго приєдналась до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, - ОП

Демократична Республіка Конго долучається до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіційний сайт президента України.

Зазначається, що про це повідомила представниця уряду Демократичної Республіки Конго Шанталь Шамбу Мвавіта під час зустрічі з радницею – уповноваженою Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’єю Герасимчук.

Герасимчук поінформувала про масові випадки депортації та примусового переміщення українських дітей з боку Росії, а також про зусилля України для їх повернення. Зокрема, вона представила ініціативу Президента України Bring Kids Back UA.

Читайте: Ще одну дівчину вдалося повернути з окупованих територій

"Ми переконані, що лише об’єднавши глобальні зусилля, можна ефективно протидіяти злочинам із викрадення дітей. Росія викрадає українських дітей, змінює їм імена, документи, нав’язує чужу ідентичність і розкидає по віддалених регіонах. Це спроба стерти національну самобутність цілого покоління. Питання захисту дітей не має кордонів", – зазначила вона.

Шанталь Шамбу Мвавіта повідомила, що Демократична Республіка Конго починає процедуру приєднання до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Таким чином до складу коаліції ввійдуть уже 42 країни та Рада Європи.

"Ми поділяємо біль України за її дітей, адже діти Демократичної Республіки Конго страждають від війни вже 30 років", – розповіла вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 83 українські дитини вдалося повернути з окупації та РФ завдяки сприянню Катару, - Лубінець. ФОТОрепортаж

Автор: 

