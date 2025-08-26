Ще одну дівчину вдалося повернути з окупованих територій
З тимчасово окупованих територій України повернули дівчину, яка попри багаторічний тиск та обмеження продовжувала навчатися в українській школі онлайн та прагнула здобути освіту у вільній Україні.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, дитину повернули в межах ініціативи президента Bring Kids Back UA.
Єрмак зазначив, що зараз дівчина у безпеці поруч із рідними, отримує необхідну підтримку та готується вступати до українського університету.
"Дякуємо Українській мережі за права дитини за допомогу у поверненні. Ми виконуємо завдання президента - повертаємо всіх наших дітей", - сказав керівник Офісу президента.
