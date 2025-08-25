Українці, які отримали паспорт РФ на ТОТ, залишаються громадянами України, - глава ДМС Науменко

Україна не визнає примусову паспортизацію на окупованих територіях, яку проводить Росія. Це зазначає Закон.

Про це заявила голова Державної міграційної служби Наталія Науменко в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Усі громадяни, які там проживали на момент окупації, є громадянами України. Їхні діти, які там народжуються, також є громадянами України.

До них можуть бути питання у правоохоронних органів щодо колабораційної діяльності. Але це інша історія. Яка ніяк не пов’язана з громадянством. Люди, які проживають на тимчасово окупованих територіях, були і будуть громадянами України. І держава їх визнає своїми громадянами", - пояснила вона.

Науменко зазначила, що є люди, які отримали паспорт РФ, оскільки не могли інакше вижити в умовах окупації.

"Але, якщо людина отримала паспорт російської федерації і підтримує росію в цій агресивній війни, схвалює напад на Україну, працює в органах окупаційної влади, до таких будуть питання. Якщо їхні дії після отримання російського паспорта будуть створювати загрозу національній безпеці України, і це встановлять спецслужби, це може бути підставою для втрати громадянства України. Тому що в такому випадку ти не примусово отримав паспорт, а добровільно і свідомо його взяв. А тепер підтримуєш російську федерацію як державу, яка напала на територію України", - додала голова ДМС.

Водночас про автоматичне позбавлення громадянства не йдеться.

"Є відповідні процедури - збирається доказова база, пишуться висновки і т.п. І лише після цього приймається рішення про втрату громадянства. В переважній більшості ми розуміємо, що люди отримували ці документи суто для того, щоб вижити. Досить часто ми отримуємо через Уповноваженого з прав людини або на нашу електронну пошту звернення від людей, які повідомляють, що вимушені були отримати російські паспорти, і просять вважати це примусовою паспортизацією", - продовжила Науменко.

Якщо людина виїхала до РФ та отримала там російський паспорт

"Тут уже добровільність чітко прослідковується, тому це зовсім інша історія. Ти не просто виїхав і отримав паспорт, ти пройшов процедуру. При окупації була просто масова паспортизація без дотримання процедури вступу до громадянства російської федерації і тебе примусили автоматично отримати паспорт. А коли ти приїхав на територію російської федерації і хочеш там отримати паспорт, ти свідомо маєш подати заяву, де вказуєш, що просиш надати російське громадянство. Як це, наприклад, було з Ані Лорак. Вона ж пройшла процедуру отримання громадянства російської федерації", - відповіла глава ДМС.

