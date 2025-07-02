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Новини Позбавлення громадянства України
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Зеленський про припинення українського громадянства Онуфрію: Таким персонам "немає й не буде" місця в країні

Зеленський позбавив громадянства митрополита УПЦ (МП) Онуфрія — СБУ

Президент України Володимир Зеленський прокоментував припинення українського громадянства митрополита УПЦ МП Онуфрія (Ореста Березовського).

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми продовжуємо також нашу цілком справедливу роботу щодо різних осіб, які пов’язали себе з Росією. Фігури з політичним впливом і російським паспортом, особи, які працюють проти української незалежності в усіх її вимірах, зокрема проти духовної незалежності, кожен, хто підтримує агресію чи виправдовує її, – усім цим персонам місця в Україні немає й не буде", - наголосив голова держави. 

Зеленський пообіцяв, що будуть нові українські санкції та нові рішення РНБО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В УПЦ МП заявили, що Онуфрій не має громадянства РФ: митрополит оскаржуватиме указ Зеленського

Нагадаємо, 2 липня в СБУ повідомили, що президент Володимир Зеленський підписав указ про припинення громадянства України Ореста Березовського (більш відомого як митрополита УПЦ МП Онуфрія).

За матеріалами СБУ, Онуфрій у 2002 році добровільно отримав громадянство РФ та не повідомив про це уповноважені органи влади України. Водночас він продовжував і надалі користуватися статусом громадянина України.

Окрім цього, за даними СБУ, митрополит підтримує звʼязок з московською патріархією. Він також свідомо протидіяв отриманню канонічної незалежності української церкви від московської патріархії.

Водночас речник УПЦ МП митрополит Климент заявив, що митрополит Онуфрій не має жодних інших паспортів, крім українського. Він оскаржуватиме рішення президента про припинення йому громадянства України.

Раніше журналісти Української правди знайшли в Онуфрія та ще понад 20 священнослужителів УПЦ Московського патріархату російське громадянство.

Читайте також: Митрополиту Онуфрію недостатньо вийти із Синоду РПЦ, щоб виконати вимоги закону, - "слуга народу" Потураєв

Автор: 

громадянство (1082) Зеленський Володимир (24607) Онуфрій (70)


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Топ коментарі
+13
А що з громадянством України Новінського?
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02.07.2025 20:15 Відповісти
+9
Я б припинив українське громадянство і самого Бубочки. Разом з онуфрієм - вечірньою кобилою - на родіну.
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02.07.2025 20:27 Відповісти
+7
А як бути з депутатами,власниками російських паспортів?
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02.07.2025 20:27 Відповісти
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02.07.2025 20:14 Відповісти
А що з громадянством України Новінського?
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02.07.2025 20:15 Відповісти
москало-вірменський байстрюк Новінський ділиться баблом із Зеленським - його рухати не можна.
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02.07.2025 20:20 Відповісти
вечірнім вантажним літаком онуфрій відлітає до Сальвадору....

.
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02.07.2025 20:16 Відповісти
Я б припинив українське громадянство і самого Бубочки. Разом з онуфрієм - вечірньою кобилою - на родіну.
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02.07.2025 20:27 Відповісти
А як бути з депутатами,власниками російських паспортів?
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02.07.2025 20:27 Відповісти
Ета другоє.
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02.07.2025 20:32 Відповісти
Сліпий автор термоса прозрів? Щось не віриться!
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02.07.2025 20:31 Відповісти
"Місця в Україні нема"
Так його навіть не посадять?!
Могли б і пальчиком насваритися. Чи, ніжкою тупнуть.
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02.07.2025 20:32 Відповісти
давно пора!!!
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02.07.2025 20:32 Відповісти
Так підождіть при діабетику Онуфрій був значною особою ..На вертольоті літало і поліція 500 чоловік охороняли візити даної особи ..Значить це погано чи добре ?
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02.07.2025 20:38 Відповісти
вертольоти були державними? Якщо так - якійсь сліди причин їх надання в користування залишились? Чи це з серії "він наживався на війні"?
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02.07.2025 20:45 Відповісти
При "діабетику", до отримання Томоса для ПЦУ, УПЦ була єдиною офіційною православною християнською церквою. Нагадати, коли було отримано Томос ПЦУ?

Нє! Були ще УГКЦ, РКЦ (але це католики) та усілякі секти "адвентистів", "євангелістів", "свідків" і т.п.
Ви, пане, з яких?
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02.07.2025 20:49 Відповісти
в дермака також є паспорт з куркою, нє, не перевіряв?
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02.07.2025 20:39 Відповісти
"Ми продовжуємо також нашу цілком справедливу роботу щодо різних осіб, які пов'язали себе з Росією." Джерело: https://censor.net/ua/n3561210

Та ти шо! А що з твоїми призначенцями, у яких є паспорт московії? Чи "ета другоє" і "нє всьо так адназначна"?

Був би живий Оруел, то, скоріш за все, так би й не написав "1984" та "Скотярський двір"...
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02.07.2025 20:39 Відповісти
Зеля в цьому нічого не тямить, а тямить тільки "плюс в рейтинг, мінус з рейтингу!.
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02.07.2025 20:43 Відповісти
А де ж ти, чмо безтолкове, було до цього часу? Сподівалось на договорняк? А зараз ішак гадає, що то йому поможе втриматись у владі.
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02.07.2025 20:51 Відповісти
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02.07.2025 20:52 Відповісти
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02.07.2025 20:54 Відповісти
Тобто тепер він недосяжний для українського правосуддя?
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02.07.2025 20:56 Відповісти
А боневтіка може хоч раз вчинити по закону?
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02.07.2025 21:26 Відповісти
За сраку какцапа і на паРашу...
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02.07.2025 21:38 Відповісти
Країні кінець. Церква у підпіллі - страшна сила. Духовний розкол - це гарантія громадянської війни. Переслідування релігії сприймається як доказ правоти, згуртовує громаду, посилює усвідомлення важливості релігійних переконань.
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02.07.2025 22:50 Відповісти
 
 