Зеленський про припинення українського громадянства Онуфрію: Таким персонам "немає й не буде" місця в країні

Президент України Володимир Зеленський прокоментував припинення українського громадянства митрополита УПЦ МП Онуфрія (Ореста Березовського).

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми продовжуємо також нашу цілком справедливу роботу щодо різних осіб, які пов’язали себе з Росією. Фігури з політичним впливом і російським паспортом, особи, які працюють проти української незалежності в усіх її вимірах, зокрема проти духовної незалежності, кожен, хто підтримує агресію чи виправдовує її, – усім цим персонам місця в Україні немає й не буде", - наголосив голова держави.

Зеленський пообіцяв, що будуть нові українські санкції та нові рішення РНБО.

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Нагадаємо, 2 липня в СБУ повідомили, що президент Володимир Зеленський підписав указ про припинення громадянства України Ореста Березовського (більш відомого як митрополита УПЦ МП Онуфрія).

За матеріалами СБУ, Онуфрій у 2002 році добровільно отримав громадянство РФ та не повідомив про це уповноважені органи влади України. Водночас він продовжував і надалі користуватися статусом громадянина України.

Окрім цього, за даними СБУ, митрополит підтримує звʼязок з московською патріархією. Він також свідомо протидіяв отриманню канонічної незалежності української церкви від московської патріархії.

Водночас речник УПЦ МП митрополит Климент заявив, що митрополит Онуфрій не має жодних інших паспортів, крім українського. Він оскаржуватиме рішення президента про припинення йому громадянства України.

Раніше журналісти Української правди знайшли в Онуфрія та ще понад 20 священнослужителів УПЦ Московського патріархату російське громадянство.

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