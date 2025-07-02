Зеленский о прекращении украинского гражданства Онуфрию: Таким персонам "нет и не будет" места в стране

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал прекращение украинского гражданства митрополита УПЦ МП Онуфрия (Ореста Березовского).

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы продолжаем также нашу вполне справедливую работу в отношении различных лиц, которые связали себя с Россией. Фигуры с политическим влиянием и российским паспортом, лица, которые работают против украинской независимости во всех ее измерениях, в том числе против духовной независимости, каждый, кто поддерживает агрессию или оправдывает ее - всем этим персонам места в Украине нет и не будет", - подчеркнул глава государства.

Зеленский пообещал, что будут новые украинские санкции и новые решения СНБО.

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Напомним, 2 июля в СБУ сообщили, что президент Владимир Зеленский подписал указ о прекращении гражданства Украины Ореста Березовского (более известного как митрополита УПЦ МП Онуфрия).

По материалам СБУ, Онуфрий в 2002 году добровольно получил гражданство РФ и не сообщил об этом уполномоченные органы власти Украины. В то же время он продолжал и в дальнейшем пользоваться статусом гражданина Украины.

Кроме этого, по данным СБУ, митрополит поддерживает связь с московской патриархией. Он также сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви от московской патриархии.

Ранее журналисты Украинской правды нашли у Онуфрия и еще более 20 священнослужителей УПЦ Московского патриархата российское гражданство.

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