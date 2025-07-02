Зеленский о прекращении украинского гражданства Онуфрию: Таким персонам "нет и не будет" места в стране
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал прекращение украинского гражданства митрополита УПЦ МП Онуфрия (Ореста Березовского).
Об этом он сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы продолжаем также нашу вполне справедливую работу в отношении различных лиц, которые связали себя с Россией. Фигуры с политическим влиянием и российским паспортом, лица, которые работают против украинской независимости во всех ее измерениях, в том числе против духовной независимости, каждый, кто поддерживает агрессию или оправдывает ее - всем этим персонам места в Украине нет и не будет", - подчеркнул глава государства.
Зеленский пообещал, что будут новые украинские санкции и новые решения СНБО.
Напомним, 2 июля в СБУ сообщили, что президент Владимир Зеленский подписал указ о прекращении гражданства Украины Ореста Березовского (более известного как митрополита УПЦ МП Онуфрия).
По материалам СБУ, Онуфрий в 2002 году добровольно получил гражданство РФ и не сообщил об этом уполномоченные органы власти Украины. В то же время он продолжал и в дальнейшем пользоваться статусом гражданина Украины.
Кроме этого, по данным СБУ, митрополит поддерживает связь с московской патриархией. Он также сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви от московской патриархии.
Ранее журналисты Украинской правды нашли у Онуфрия и еще более 20 священнослужителей УПЦ Московского патриархата российское гражданство.
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Так його навіть не посадять?!
Могли б і пальчиком насваритися. Чи, ніжкою тупнуть.
Нє! Були ще УГКЦ, РКЦ (але це католики) та усілякі секти "адвентистів", "євангелістів", "свідків" і т.п.
Ви, пане, з яких?
Та ти шо! А що з твоїми призначенцями, у яких є паспорт московії? Чи "ета другоє" і "нє всьо так адназначна"?
Був би живий Оруел, то, скоріш за все, так би й не написав "1984" та "Скотярський двір"...