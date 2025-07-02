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Новости Лишение гражданства Украины
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Зеленский о прекращении украинского гражданства Онуфрию: Таким персонам "нет и не будет" места в стране

Зеленский лишил гражданства митрополита УПЦ (МП) Онуфрия — СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал прекращение украинского гражданства митрополита УПЦ МП Онуфрия (Ореста Березовского).

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы продолжаем также нашу вполне справедливую работу в отношении различных лиц, которые связали себя с Россией. Фигуры с политическим влиянием и российским паспортом, лица, которые работают против украинской независимости во всех ее измерениях, в том числе против духовной независимости, каждый, кто поддерживает агрессию или оправдывает ее - всем этим персонам места в Украине нет и не будет", - подчеркнул глава государства.

Зеленский пообещал, что будут новые украинские санкции и новые решения СНБО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В УПЦ МП заявили, что Онуфрий не имеет гражданства РФ: митрополит будет оспаривать указ Зеленского

Напомним, 2 июля в СБУ сообщили, что президент Владимир Зеленский подписал указ о прекращении гражданства Украины Ореста Березовского (более известного как митрополита УПЦ МП Онуфрия).

По материалам СБУ, Онуфрий в 2002 году добровольно получил гражданство РФ и не сообщил об этом уполномоченные органы власти Украины. В то же время он продолжал и в дальнейшем пользоваться статусом гражданина Украины.

Кроме этого, по данным СБУ, митрополит поддерживает связь с московской патриархией. Он также сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви от московской патриархии.

Ранее журналисты Украинской правды нашли у Онуфрия и еще более 20 священнослужителей УПЦ Московского патриархата российское гражданство.

Читайте также: Митрополиту Онуфрию недостаточно выйти из Синода РПЦ, чтобы выполнить требования закона, - "слуга народа" Потураев

Автор: 

гражданство (1318) Зеленский Владимир (21108) Онуфрий (84)


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Топ комментарии
+9
А що з громадянством України Новінського?
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02.07.2025 20:15 Ответить
+7
Я б припинив українське громадянство і самого Бубочки. Разом з онуфрієм - вечірньою кобилою - на родіну.
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02.07.2025 20:27 Ответить
+3
москало-вірменський байстрюк Новінський ділиться баблом із Зеленським - його рухати не можна.
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02.07.2025 20:20 Ответить
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02.07.2025 20:14 Ответить
А що з громадянством України Новінського?
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02.07.2025 20:15 Ответить
москало-вірменський байстрюк Новінський ділиться баблом із Зеленським - його рухати не можна.
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02.07.2025 20:20 Ответить
вечірнім вантажним літаком онуфрій відлітає до Сальвадору....

.
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02.07.2025 20:16 Ответить
Я б припинив українське громадянство і самого Бубочки. Разом з онуфрієм - вечірньою кобилою - на родіну.
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02.07.2025 20:27 Ответить
А як бути з депутатами,власниками російських паспортів?
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02.07.2025 20:27 Ответить
Ета другоє.
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02.07.2025 20:32 Ответить
Сліпий автор термоса прозрів? Щось не віриться!
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02.07.2025 20:31 Ответить
"Місця в Україні нема"
Так його навіть не посадять?!
Могли б і пальчиком насваритися. Чи, ніжкою тупнуть.
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02.07.2025 20:32 Ответить
давно пора!!!
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02.07.2025 20:32 Ответить
Так підождіть при діабетику Онуфрій був значною особою ..На вертольоті літало і поліція 500 чоловік охороняли візити даної особи ..Значить це погано чи добре ?
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02.07.2025 20:38 Ответить
вертольоти були державними? Якщо так - якійсь сліди причин їх надання в користування залишились? Чи це з серії "він наживався на війні"?
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02.07.2025 20:45 Ответить
При "діабетику", до отримання Томоса для ПЦУ, УПЦ була єдиною офіційною православною християнською церквою. Нагадати, коли було отримано Томос ПЦУ?

Нє! Були ще УГКЦ, РКЦ (але це католики) та усілякі секти "адвентистів", "євангелістів", "свідків" і т.п.
Ви, пане, з яких?
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02.07.2025 20:49 Ответить
в дермака також є паспорт з куркою, нє, не перевіряв?
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02.07.2025 20:39 Ответить
"Ми продовжуємо також нашу цілком справедливу роботу щодо різних осіб, які пов'язали себе з Росією." Джерело: https://censor.net/ua/n3561210

Та ти шо! А що з твоїми призначенцями, у яких є паспорт московії? Чи "ета другоє" і "нє всьо так адназначна"?

Був би живий Оруел, то, скоріш за все, так би й не написав "1984" та "Скотярський двір"...
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02.07.2025 20:39 Ответить
Зеля в цьому нічого не тямить, а тямить тільки "плюс в рейтинг, мінус з рейтингу!.
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02.07.2025 20:43 Ответить
А де ж ти, чмо безтолкове, було до цього часу? Сподівалось на договорняк? А зараз ішак гадає, що то йому поможе втриматись у владі.
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02.07.2025 20:51 Ответить
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02.07.2025 20:52 Ответить
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02.07.2025 20:54 Ответить
Тобто тепер він недосяжний для українського правосуддя?
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02.07.2025 20:56 Ответить
А боневтіка може хоч раз вчинити по закону?
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02.07.2025 21:26 Ответить
За сраку какцапа і на паРашу...
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02.07.2025 21:38 Ответить
 
 