Україна планує запуск множинного громадянства з Німеччиною, Польщею, Чехією і країнами Балтії, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що першими країнами, з якими Україна може запустити механізм множинного громадянства, стануть Німеччина, Польща, Чехія та держави Балтії.
Про це він повідомив під час наради з українськими дипломатами, передає Цензор.НЕТ.
"Поступово будемо визначати коло країн, із якими будуть відкриватися відповідні процедури. Я думав розпочати з країн, де найбільше українців зараз. Це передусім такі країни, як Німеччина, Польща, Чехія, держави Балтії", - зазначив президент.
Зеленський також згадав Канаду та інші держави: "Це також важливий аспект - які країни традиційно з нами, традиційно нас підтримують і теплі до українців, дуже теплі й важливі для України", - сказав він.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 15 липня підписав закон про множинне громадянство в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Після війни виявиться що особи з подвійним громадянством , які жодного разу не були в Україні, скупили всі землі і приватизували державне майно
І як вони збираються це зробить, в умовах воєнного стану? Адже зміни в Конституцію вносить, під час нього, не можна...
Я думаю, коли писали текст Конституції, у речення спеціально так сформулювали. З прицілом на майбутнє, так би мовити.
В каком месте здесь про Крым и Закарпатье ?
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про громадянство України
Розділ III
ПРИПИНЕННЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ ТА СКАСУВАННЯ РІШЕНЬ ПРО НАБУТТЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ
Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України
Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
Це така "бомба", що підірве більшу половину законодавства України, починаючи з Кримінального та кримінально-процесуального, адміністративного, Цивільного, ЦПК, КУпАП, та Кодексу про шлюб, і так далі... Тут ніякої війни не треба - державу зруйнуємо ми самі!...
Якщо так, то це повний звиздець.
Громадянин України має розглядатися законодавством України винятково як громадянин України. Наявність громадянства інших країн, хоч і не заборонена, не повинна жодним чином впливати на сприйняття його (громадянина) державою Україна як лише громадянина України.
Якщо "зелені" збираються змінити це -- вони або дурні, або вороги.
Вдалося тільки запустити корупційні схеми і руки (наближених до гаранта осіб) в державний бюджет.
«Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.»