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Новини Множинне громадянство в Україні
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Україна планує запуск множинного громадянства з Німеччиною, Польщею, Чехією і країнами Балтії, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що першими країнами, з якими Україна може запустити механізм множинного громадянства, стануть Німеччина, Польща, Чехія та держави Балтії.

Про це він повідомив під час наради з українськими дипломатами, передає Цензор.НЕТ.

"Поступово будемо визначати коло країн, із якими будуть відкриватися відповідні процедури. Я думав розпочати з країн, де найбільше українців зараз. Це передусім такі країни, як Німеччина, Польща, Чехія, держави Балтії", - зазначив президент.

Зеленський також згадав Канаду та інші держави: "Це також важливий аспект - які країни традиційно з нами, традиційно нас підтримують і теплі до українців, дуже теплі й важливі для України", - сказав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 15 липня підписав закон про множинне громадянство в Україні.

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Автор: 

громадянство (1090) Зеленський Володимир (24788)


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Топ коментарі
+13
Порушена Конституція України, можете собі цей "закон" запихнути самі знаєте куди.
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21.07.2025 17:52 Відповісти
+10
Какістократія - це система управління, де влада перебуває в руках найгірших, найменш кваліфікованих або найнечесніших громадян.

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21.07.2025 17:57 Відповісти
+9
Не бачу вигоди для українців
Після війни виявиться що особи з подвійним громадянством , які жодного разу не були в Україні, скупили всі землі і приватизували державне майно
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21.07.2025 17:50 Відповісти
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Не бачу вигоди для українців
Після війни виявиться що особи з подвійним громадянством , які жодного разу не були в Україні, скупили всі землі і приватизували державне майно
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21.07.2025 17:50 Відповісти
уявіть- більше зможуть мобілізувати . питання вирішено
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21.07.2025 17:58 Відповісти
Повністю згоден зі сказаним Вами. Мені, як правознавцю, зрозуміла набагато краще ця "бомба", яку підсовують під Україну ці "політичні шмекери", оцим "множинним громадянством". Мене цікавить інше - ЯК вони цей закон збираються імплементувать? Адже він суперечить ст. 4 Конституції України! Тут виходиить, що "хвіст крутить собакою" - не "закон видається на розвиток Конституції", а "законом збираються внести зміни до Конституції"!!!
І як вони збираються це зробить, в умовах воєнного стану? Адже зміни в Конституцію вносить, під час нього, не можна...
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21.07.2025 18:14 Відповісти
Ні, не суперечить (читайте коментар нижче).

Я думаю, коли писали текст Конституції, у речення спеціально так сформулювали. З прицілом на майбутнє, так би мовити.
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21.07.2025 18:20 Відповісти
Ну то "читай нижче"...
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21.07.2025 18:26 Відповісти
Не вони Конституцію приймали, не їм її і дотримуватися
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21.07.2025 18:21 Відповісти
Порушена Конституція України, можете собі цей "закон" запихнути самі знаєте куди.
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21.07.2025 17:52 Відповісти
Ви помиляєтеся. У Конституції немає жодної статті, де йдеться: "Громадянинові України забороняється мати громадянства інших країн".
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21.07.2025 17:57 Відповісти
Ні. Немає. Є ст 4 Конституції - в Україні існує єдине громадянство.
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21.07.2025 18:01 Відповісти
Звісно. Це вже неодноразово тлумачилося, і це означає "не існує громадянства Криму чи громадянства Закарпаття. Існує єдине громадянство країни."
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21.07.2025 18:03 Відповісти
" В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом. " ( с )
В каком месте здесь про Крым и Закарпатье ?
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21.07.2025 18:20 Відповісти
Закон, що дишло. Сьомий рік споглядаємо за тим, як маніпулюють законодавством.

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про громадянство України
Розділ III
ПРИПИНЕННЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ ТА СКАСУВАННЯ РІШЕНЬ ПРО НАБУТТЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ
Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України
Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
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21.07.2025 18:21 Відповісти
Я розумію--за кордоном ви краще знаєте текст Конституції України ПРОЧИТАЙТЕ КОНСТИТУЦІЮ І НЕ БУДЕТЕ ПИСАТИ ДУРНЮ,
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21.07.2025 18:02 Відповісти
Ти одного нюансу не розумієш - вони цим "множинним громадянством" збираються внести кардинальні зміни в "інститут громадянства", взагалі... Тут складно, в трьох словах пояснить, але спробую: при ньому фізична особа, в своїй діяльності в Україні, матиме право використання того громадянства, яке, на даний момент, їй вигідне... Тобто, якщо треба - заявить, що вона - "громадянин України". В наступний момент їй буде вигідне іноземне громадянство - вона назветься громадянином іншої країни, і буде діять на території України, як "іноземний громадянин"......
Це така "бомба", що підірве більшу половину законодавства України, починаючи з Кримінального та кримінально-процесуального, адміністративного, Цивільного, ЦПК, КУпАП, та Кодексу про шлюб, і так далі... Тут ніякої війни не треба - державу зруйнуємо ми самі!...
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21.07.2025 18:23 Відповісти
>> при ньому фізична особа, в своїй діяльності в Україні, матиме право використання того громадянства, яке, на даний момент, їй вигідне...

Якщо так, то це повний звиздець.

Громадянин України має розглядатися законодавством України винятково як громадянин України. Наявність громадянства інших країн, хоч і не заборонена, не повинна жодним чином впливати на сприйняття його (громадянина) державою Україна як лише громадянина України.

Якщо "зелені" збираються змінити це -- вони або дурні, або вороги.
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21.07.2025 18:28 Відповісти
Саме про це я тобі й кажу...
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21.07.2025 18:36 Відповісти
Какістократія - це система управління, де влада перебуває в руках найгірших, найменш кваліфікованих або найнечесніших громадян.

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21.07.2025 17:57 Відповісти
готує "зелені ласти" на випадок "народного гніву", на зразок румунського
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21.07.2025 17:57 Відповісти
Цікаво, якесь вибірково громадянство. А як улюблений нашим бомондом Ізраїль. А тих що будуть мати подвійне громадянство до держслужби будуть допускати. Та що для них буде означати держтаємниці
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21.07.2025 17:58 Відповісти
Що тільки Україна не планувала запустити при Зеленському!🤭

Вдалося тільки запустити корупційні схеми і руки (наближених до гаранта осіб) в державний бюджет.
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21.07.2025 18:03 Відповісти
В Україні, діє Українська Конституція, а не, какаяразніца зеленського, як правового неука, від КВН, з Криворізьких курсів!
«Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.»
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21.07.2025 18:04 Відповісти
Все вірно, спочатку треба внести зміни в Конституцію, а потім зЄлєпукін може писати свої анекдоти!!!!
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21.07.2025 18:29 Відповісти
А Ізраіль?
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21.07.2025 18:08 Відповісти
only ігарь валєрічь.....
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21.07.2025 18:24 Відповісти
Склільки з них буде вихідцями з мордору? Всі.
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21.07.2025 18:13 Відповісти
краще з США, Канадою і Австраліею. В найближчі 20 років від Європи, особливо східної требу триматися подалі.
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21.07.2025 18:15 Відповісти
Що має надихнути громадян Америки, Канади чи Австралії ( не емігрантів з росіЇ) на отримання громадянства в корумпованій, воюючій країні?
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21.07.2025 18:26 Відповісти
За те українці зацікавлені в громадянстві Канади, США і Австралії.
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21.07.2025 18:36 Відповісти
А Китай? Мільярд китайців стануть громадянами України! нас буде мільярд!
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21.07.2025 18:16 Відповісти
Своїм землякам Уманським уже надавав громадянство теж
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21.07.2025 18:29 Відповісти
Цей антиконституційний і антиукраїнський «закон» прийнятий з метою фаильсифікації виборів! Ну, а якщо якимось чином вибори зелені потвори програють, то щоб зберегти власне при втечі з країни!
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21.07.2025 18:42 Відповісти
 
 