Україна планує запуск множинного громадянства з Німеччиною, Польщею, Чехією і країнами Балтії, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що першими країнами, з якими Україна може запустити механізм множинного громадянства, стануть Німеччина, Польща, Чехія та держави Балтії.

Про це він повідомив під час наради з українськими дипломатами, передає Цензор.НЕТ.

"Поступово будемо визначати коло країн, із якими будуть відкриватися відповідні процедури. Я думав розпочати з країн, де найбільше українців зараз. Це передусім такі країни, як Німеччина, Польща, Чехія, держави Балтії", - зазначив президент.

Зеленський також згадав Канаду та інші держави: "Це також важливий аспект - які країни традиційно з нами, традиційно нас підтримують і теплі до українців, дуже теплі й важливі для України", - сказав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 15 липня підписав закон про множинне громадянство в Україні.

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