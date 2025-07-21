РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11024 посетителя онлайн
Новости Множественное гражданство в Украине
1 964 46

Украина планирует запуск множественного гражданства с Германией, Польшей, Чехией и странами Балтии, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первыми странами, с которыми Украина может запустить механизм множественного гражданства, станут Германия, Польша, Чехия и государства Балтии.

Об этом он сообщил во время совещания с украинскими дипломатами, передает Цензор.НЕТ.

"Постепенно будем определять круг стран, с которыми будут открываться соответствующие процедуры. Я думал начать со стран, где больше всего украинцев сейчас. Это прежде всего такие страны, как Германия, Польша, Чехия, государства Балтии", - отметил президент.

Зеленский также упомянул Канаду и другие государства: "Это также важный аспект - какие страны традиционно с нами, традиционно нас поддерживают и теплые к украинцам, очень теплые и важные для Украины", - сказал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский 15 июля подписал закон о множественном гражданстве в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с руководителями посольств Украины: Приоритеты - оружие, санкции и интеграция с ЕС и НАТО. ВИДЕО

Автор: 

гражданство (1324) Зеленский Владимир (21277)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+14
Порушена Конституція України, можете собі цей "закон" запихнути самі знаєте куди.
показать весь комментарий
21.07.2025 17:52 Ответить
+12
Не бачу вигоди для українців
Після війни виявиться що особи з подвійним громадянством , які жодного разу не були в Україні, скупили всі землі і приватизували державне майно
показать весь комментарий
21.07.2025 17:50 Ответить
+10
Какістократія - це система управління, де влада перебуває в руках найгірших, найменш кваліфікованих або найнечесніших громадян.

показать весь комментарий
21.07.2025 17:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не бачу вигоди для українців
Після війни виявиться що особи з подвійним громадянством , які жодного разу не були в Україні, скупили всі землі і приватизували державне майно
показать весь комментарий
21.07.2025 17:50 Ответить
уявіть- більше зможуть мобілізувати . питання вирішено
показать весь комментарий
21.07.2025 17:58 Ответить
Повністю згоден зі сказаним Вами. Мені, як правознавцю, зрозуміла набагато краще ця "бомба", яку підсовують під Україну ці "політичні шмекери", оцим "множинним громадянством". Мене цікавить інше - ЯК вони цей закон збираються імплементувать? Адже він суперечить ст. 4 Конституції України! Тут виходиить, що "хвіст крутить собакою" - не "закон видається на розвиток Конституції", а "законом збираються внести зміни до Конституції"!!!
І як вони збираються це зробить, в умовах воєнного стану? Адже зміни в Конституцію вносить, під час нього, не можна...
показать весь комментарий
21.07.2025 18:14 Ответить
Ні, не суперечить (читайте коментар нижче).

Я думаю, коли писали текст Конституції, у речення спеціально так сформулювали. З прицілом на майбутнє, так би мовити.
показать весь комментарий
21.07.2025 18:20 Ответить
Ну то "читай нижче"...
показать весь комментарий
21.07.2025 18:26 Ответить
Не вони Конституцію приймали, не їм її і дотримуватися
показать весь комментарий
21.07.2025 18:21 Ответить
Порушена Конституція України, можете собі цей "закон" запихнути самі знаєте куди.
показать весь комментарий
21.07.2025 17:52 Ответить
Ви помиляєтеся. У Конституції немає жодної статті, де йдеться: "Громадянинові України забороняється мати громадянства інших країн".
показать весь комментарий
21.07.2025 17:57 Ответить
Ні. Немає. Є ст 4 Конституції - в Україні існує єдине громадянство.
показать весь комментарий
21.07.2025 18:01 Ответить
Звісно. Це вже неодноразово тлумачилося, і це означає "не існує громадянства Криму чи громадянства Закарпаття. Існує єдине громадянство країни."
показать весь комментарий
21.07.2025 18:03 Ответить
" В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом. " ( с )
В каком месте здесь про Крым и Закарпатье ?
показать весь комментарий
21.07.2025 18:20 Ответить
Закон, що дишло. Сьомий рік споглядаємо за тим, як маніпулюють законодавством.

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про громадянство України
Розділ III
ПРИПИНЕННЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ ТА СКАСУВАННЯ РІШЕНЬ ПРО НАБУТТЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ
Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України
Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
показать весь комментарий
21.07.2025 18:21 Ответить
Я розумію--за кордоном ви краще знаєте текст Конституції України ПРОЧИТАЙТЕ КОНСТИТУЦІЮ І НЕ БУДЕТЕ ПИСАТИ ДУРНЮ,
показать весь комментарий
21.07.2025 18:02 Ответить
Ти одного нюансу не розумієш - вони цим "множинним громадянством" збираються внести кардинальні зміни в "інститут громадянства", взагалі... Тут складно, в трьох словах пояснить, але спробую: при ньому фізична особа, в своїй діяльності в Україні, матиме право використання того громадянства, яке, на даний момент, їй вигідне... Тобто, якщо треба - заявить, що вона - "громадянин України". В наступний момент їй буде вигідне іноземне громадянство - вона назветься громадянином іншої країни, і буде діять на території України, як "іноземний громадянин"......
Це така "бомба", що підірве більшу половину законодавства України, починаючи з Кримінального та кримінально-процесуального, адміністративного, Цивільного, ЦПК, КУпАП, та Кодексу про шлюб, і так далі... Тут ніякої війни не треба - державу зруйнуємо ми самі!...
показать весь комментарий
21.07.2025 18:23 Ответить
>> при ньому фізична особа, в своїй діяльності в Україні, матиме право використання того громадянства, яке, на даний момент, їй вигідне...

Якщо так, то це повний звиздець.

Громадянин України має розглядатися законодавством України винятково як громадянин України. Наявність громадянства інших країн, хоч і не заборонена, не повинна жодним чином впливати на сприйняття його (громадянина) державою Україна як лише громадянина України.

Якщо "зелені" збираються змінити це -- вони або дурні, або вороги.
показать весь комментарий
21.07.2025 18:28 Ответить
Саме про це я тобі й кажу...
показать весь комментарий
21.07.2025 18:36 Ответить
та х й при такому стані життя на це громадянство праццездатна молодь тікає і приймає тяжкою працею здобуті ті громадянства і відмовляються від українського. війна закінчиться все працездатне населення виїде зостануться пенси і вори. От пенсів зразу під ніж.
показать весь комментарий
21.07.2025 19:14 Ответить
Це не так. Прочитайте закон а не видумуйте що вам збреде. Навіть якщо громадянин України набув громадянство іншої держави або держав, то не позбавляється при цьому українського громадянства і в правових відносинах з Україною надалі визнається лише громадянином України, тобто в Україні ви будете вважатись громадянином України і відповідно маєте виконувати закони України.
показать весь комментарий
21.07.2025 19:37 Ответить
А ти САМ той "закон" читав?
показать весь комментарий
21.07.2025 19:43 Ответить
Какістократія - це система управління, де влада перебуває в руках найгірших, найменш кваліфікованих або найнечесніших громадян.

показать весь комментарий
21.07.2025 17:57 Ответить
Уточніть про громадянство якої країни хєрівництва ви написали явно що не тутошнє
показать весь комментарий
21.07.2025 19:12 Ответить
я не знаю що вам відповісти. некоректно поставлене питання.
показать весь комментарий
21.07.2025 19:15 Ответить
готує "зелені ласти" на випадок "народного гніву", на зразок румунського
показать весь комментарий
21.07.2025 17:57 Ответить
Цікаво, якесь вибірково громадянство. А як улюблений нашим бомондом Ізраїль. А тих що будуть мати подвійне громадянство до держслужби будуть допускати. Та що для них буде означати держтаємниці
показать весь комментарий
21.07.2025 17:58 Ответить
Що тільки Україна не планувала запустити при Зеленському!🤭

Вдалося тільки запустити корупційні схеми і руки (наближених до гаранта осіб) в державний бюджет.
показать весь комментарий
21.07.2025 18:03 Ответить
В Україні, діє Українська Конституція, а не, какаяразніца зеленського, як правового неука, від КВН, з Криворізьких курсів!
«Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.»
показать весь комментарий
21.07.2025 18:04 Ответить
Все вірно, спочатку треба внести зміни в Конституцію, а потім зЄлєпукін може писати свої анекдоти!!!!
показать весь комментарий
21.07.2025 18:29 Ответить
А Ізраіль?
показать весь комментарий
21.07.2025 18:08 Ответить
only ігарь валєрічь.....
показать весь комментарий
21.07.2025 18:24 Ответить
Склільки з них буде вихідцями з мордору? Всі.
показать весь комментарий
21.07.2025 18:13 Ответить
краще з США, Канадою і Австраліею. В найближчі 20 років від Європи, особливо східної требу триматися подалі.
показать весь комментарий
21.07.2025 18:15 Ответить
Що має надихнути громадян Америки, Канади чи Австралії ( не емігрантів з росіЇ) на отримання громадянства в корумпованій, воюючій країні?
показать весь комментарий
21.07.2025 18:26 Ответить
За те українці зацікавлені в громадянстві Канади, США і Австралії.
показать весь комментарий
21.07.2025 18:36 Ответить
хааа хотели ну я не напишу що як краще адже зрозуміло що отримавши громадянство багатої країні від українського відмовляться.
показать весь комментарий
21.07.2025 19:16 Ответить
А Китай? Мільярд китайців стануть громадянами України! нас буде мільярд!
показать весь комментарий
21.07.2025 18:16 Ответить
Своїм землякам Уманським уже надавав громадянство теж
показать весь комментарий
21.07.2025 18:29 Ответить
Цей антиконституційний і антиукраїнський «закон» прийнятий з метою фаильсифікації виборів! Ну, а якщо якимось чином вибори зелені потвори програють, то щоб зберегти власне при втечі з країни!
показать весь комментарий
21.07.2025 18:42 Ответить
та ну. Ось писали колись в газеті що Коля мойшський тіки легально вивів 40 млрд дол.
Як це ви розумієте якщо в ЄС сша і тд все вище 10 000 автоматом на відслідковування а тута 100 млрд кожний рік виводять...
вони ж не лежать в саргасовому морі а йдуть на розвиток ікономіки і високі зп там.
То вже все змащено і коли вже красти крім повітря буде нічого то може їх і вивезуть а може й ні....
показать весь комментарий
21.07.2025 19:19 Ответить
Так чи інакше їм ніде не сховатися
показать весь комментарий
21.07.2025 19:12 Ответить
Це яка ще Україна?… Котра «Україна ета я (Зеленський)»? Не пригадую референдума про зміни до Конституції
показать весь комментарий
21.07.2025 19:18 Ответить
Треба,за будь-яку ціну,ввести множинне громадянство з Ізраїлем!!!Без цього ніяк не можна!!
показать весь комментарий
21.07.2025 19:41 Ответить
Які ще там паспорти встигли накупувати "слуги"?
показать весь комментарий
21.07.2025 19:43 Ответить
 
 