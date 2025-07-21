Украина планирует запуск множественного гражданства с Германией, Польшей, Чехией и странами Балтии, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первыми странами, с которыми Украина может запустить механизм множественного гражданства, станут Германия, Польша, Чехия и государства Балтии.
Об этом он сообщил во время совещания с украинскими дипломатами, передает Цензор.НЕТ.
"Постепенно будем определять круг стран, с которыми будут открываться соответствующие процедуры. Я думал начать со стран, где больше всего украинцев сейчас. Это прежде всего такие страны, как Германия, Польша, Чехия, государства Балтии", - отметил президент.
Зеленский также упомянул Канаду и другие государства: "Это также важный аспект - какие страны традиционно с нами, традиционно нас поддерживают и теплые к украинцам, очень теплые и важные для Украины", - сказал он.
Напомним, президент Владимир Зеленский 15 июля подписал закон о множественном гражданстве в Украине.
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Після війни виявиться що особи з подвійним громадянством , які жодного разу не були в Україні, скупили всі землі і приватизували державне майно
І як вони збираються це зробить, в умовах воєнного стану? Адже зміни в Конституцію вносить, під час нього, не можна...
Я думаю, коли писали текст Конституції, у речення спеціально так сформулювали. З прицілом на майбутнє, так би мовити.
В каком месте здесь про Крым и Закарпатье ?
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про громадянство України
Розділ III
ПРИПИНЕННЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ ТА СКАСУВАННЯ РІШЕНЬ ПРО НАБУТТЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ
Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України
Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
Це така "бомба", що підірве більшу половину законодавства України, починаючи з Кримінального та кримінально-процесуального, адміністративного, Цивільного, ЦПК, КУпАП, та Кодексу про шлюб, і так далі... Тут ніякої війни не треба - державу зруйнуємо ми самі!...
Якщо так, то це повний звиздець.
Громадянин України має розглядатися законодавством України винятково як громадянин України. Наявність громадянства інших країн, хоч і не заборонена, не повинна жодним чином впливати на сприйняття його (громадянина) державою Україна як лише громадянина України.
Якщо "зелені" збираються змінити це -- вони або дурні, або вороги.
Вдалося тільки запустити корупційні схеми і руки (наближених до гаранта осіб) в державний бюджет.
«Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.»
Як це ви розумієте якщо в ЄС сша і тд все вище 10 000 автоматом на відслідковування а тута 100 млрд кожний рік виводять...
вони ж не лежать в саргасовому морі а йдуть на розвиток ікономіки і високі зп там.
То вже все змащено і коли вже красти крім повітря буде нічого то може їх і вивезуть а може й ні....