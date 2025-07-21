Украина планирует запуск множественного гражданства с Германией, Польшей, Чехией и странами Балтии, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первыми странами, с которыми Украина может запустить механизм множественного гражданства, станут Германия, Польша, Чехия и государства Балтии.

Об этом он сообщил во время совещания с украинскими дипломатами, передает Цензор.НЕТ.

"Постепенно будем определять круг стран, с которыми будут открываться соответствующие процедуры. Я думал начать со стран, где больше всего украинцев сейчас. Это прежде всего такие страны, как Германия, Польша, Чехия, государства Балтии", - отметил президент.

Зеленский также упомянул Канаду и другие государства: "Это также важный аспект - какие страны традиционно с нами, традиционно нас поддерживают и теплые к украинцам, очень теплые и важные для Украины", - сказал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский 15 июля подписал закон о множественном гражданстве в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с руководителями посольств Украины: Приоритеты - оружие, санкции и интеграция с ЕС и НАТО. ВИДЕО