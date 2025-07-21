Зеленский встретился с руководителями посольств Украины: Приоритеты – оружие, санкции и интеграция с ЕС и НАТО. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский провел встречу с руководителями украинских посольств.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Зеленского, он определил ключевые приоритеты для украинской дипломатии.
"Первое - оружие. Сейчас ключевое - это дроны, все типы дронов. На уровне посольств надо максимально поддерживать поиск дополнительного финансирования.
Второе - российские активы, усиление и синхронизация санкций, конкретная ответственность за войну.
Третье - интеграция с ЕС и НАТО, реализация двусторонних соглашений по безопасности, особое внимание нашим специальным форматам сотрудничества с партнерами.
Четвертое - больше динамики в переговорах для окончания войны. Возвращение пленных, возвращение детей, которые были похищены Россией, и подготовка встречи лидеров.
Пятое - мы должны сохранять связь всех наших людей с Украиной. Все, что нужно для наших людей за рубежом и может быть обеспечено, должно быть обеспечено", - добавил президент.
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