Зеленский встретился с руководителями посольств Украины: Приоритеты – оружие, санкции и интеграция с ЕС и НАТО. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел встречу с руководителями украинских посольств.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, он определил ключевые приоритеты для украинской дипломатии.

"Первое - оружие. Сейчас ключевое - это дроны, все типы дронов. На уровне посольств надо максимально поддерживать поиск дополнительного финансирования.



Второе - российские активы, усиление и синхронизация санкций, конкретная ответственность за войну.



Третье - интеграция с ЕС и НАТО, реализация двусторонних соглашений по безопасности, особое внимание нашим специальным форматам сотрудничества с партнерами.



Четвертое - больше динамики в переговорах для окончания войны. Возвращение пленных, возвращение детей, которые были похищены Россией, и подготовка встречи лидеров.



Пятое - мы должны сохранять связь всех наших людей с Украиной. Все, что нужно для наших людей за рубежом и может быть обеспечено, должно быть обеспечено", - добавил президент.

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