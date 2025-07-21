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Зеленский встретился с руководителями посольств Украины: Приоритеты – оружие, санкции и интеграция с ЕС и НАТО. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел встречу с руководителями украинских посольств.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, он определил ключевые приоритеты для украинской дипломатии.

"Первое - оружие. Сейчас ключевое - это дроны, все типы дронов. На уровне посольств надо максимально поддерживать поиск дополнительного финансирования.

Второе - российские активы, усиление и синхронизация санкций, конкретная ответственность за войну.

Третье - интеграция с ЕС и НАТО, реализация двусторонних соглашений по безопасности, особое внимание нашим специальным форматам сотрудничества с партнерами.

Четвертое - больше динамики в переговорах для окончания войны. Возвращение пленных, возвращение детей, которые были похищены Россией, и подготовка встречи лидеров.

Пятое - мы должны сохранять связь всех наших людей с Украиной. Все, что нужно для наших людей за рубежом и может быть обеспечено, должно быть обеспечено", - добавил президент.

Читайте: Сибига с более 80-ю послами посетили Запорожье накануне совещания послов. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (21277) посол (1826)


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Топ комментарии
+2
зЄради цього їх сюди послів ПРитягнув тіньовий ПРодюсер-ларьочнік Козир Андрійович?
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21.07.2025 16:50 Ответить
+1
Куди дівся Данілов? - тиж його послав послом в Молдову
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21.07.2025 16:50 Ответить
+1
Заграє перед виборами з тими, хто виїхав..шукає новий лохторат..

Доречі, а ні слова про військових - виплати/житло/компенсації/реабілітація..
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21.07.2025 16:53 Ответить
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зЄради цього їх сюди послів ПРитягнув тіньовий ПРодюсер-ларьочнік Козир Андрійович?
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21.07.2025 16:50 Ответить
Куди дівся Данілов? - тиж його послав послом в Молдову
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21.07.2025 16:50 Ответить
Данілав тіхонька пашьол в лєс діпламатіі , скоро так буде й з Умєровим - а от що буде робити його рідня у США ?
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21.07.2025 17:22 Ответить
Особенно прикольно выглядит пятый пункт. Особенно на фоне дела ех-мин.еда Чернышова
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21.07.2025 16:52 Ответить
А как красиво посольство Анан подставило с закупкой Rochel! ОПа откат получила а Анан чуть не лишилась карьеры!
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21.07.2025 16:53 Ответить
Заграє перед виборами з тими, хто виїхав..шукає новий лохторат..

Доречі, а ні слова про військових - виплати/житло/компенсації/реабілітація..
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21.07.2025 16:53 Ответить
Придурку ти хоч знаєш які функції виконує посол ?
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21.07.2025 16:58 Ответить
А про головне забув сказати.А ну ка буржуї бегом давайте гроші,бабкі,зузи,капусту...І то побистрєй...)
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21.07.2025 17:05 Ответить
А може чотирижди уклоніста мобілізувати,а коли повернеться то повернеться до виборчих обов'язків.Що це за Верховний Головнокомандувач,який не був солдатом.Приклад треба брати з Ізраїлю,з королевської сім,ї Об'єднаного Королівства
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21.07.2025 17:17 Ответить
Читайте так - "Пріоритети - зброя, санкції та інтеграція з ЄС і НАТО. Ці напрямки ні в якому разі не чіпати. Тільки галас про те, що партнери нічого не хочуть робити!"
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21.07.2025 17:18 Ответить
Питання до Зеленського, як в пустоту: коли з ******* буде відкликано латентного рашистського агента Тарана для його затримання, взяття під варту і суду?
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21.07.2025 18:17 Ответить
Скільки ще цей цирк буде продовжуватися ,імітація дій якісь плани переплани, ,кластери , потужності ,щоб тільки почути аплодисменти
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21.07.2025 18:32 Ответить
 
 