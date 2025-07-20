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Новости Фото Совещание Зеленского с послами
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Сибига с более чем 80 послами посетили Запорожье накануне совещания послов. ФОТОрепортаж

В Украину для участия в совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений прибыли главы украинских дипмиссий. Совещание завтра откроет президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

"Только что доложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому о нашей поездке с более 80-ю послами Украины в Запорожье, Запорожскую область и Ореховский район недалеко от линии фронта. Это погружение в реалии войны для глав украинских дипмиссий, которые прибыли в Украину для участия в совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений-2025", - говорится в сообщении.

Сибига отметил, что именно здесь, в прифронтовой области и на фронте, испытываются на прочность не только наши воины и общины, но и решения наших союзников.

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"Своевременность и сила решений о дополнительных пакетах оборонной поддержки и их поступление на передовую. Своевременность решений о санкционных ударах по российской экономике. Своевременность восстановления и инвестиций. Фронт - это одно из мерил эффективности решений и результативности работы как украинской дипломатии в целом, так и отдельных послов. Ситуация здесь - это правдивая оценка результатов работы дипломатов", - добавил он.

Сибига с более чем 80 послами посетили Запорожье

Также министр выразил убеждение, что по результатам этой поездки "мы станем еще более убедительными в нашей работе и удвоим усилия ради достижения справедливого мира, усиления Украины и увеличения цены войны для агрессора".

Сибига рассказал, что вместе с послами они посетили и сам город, и регион, побывали на критически важных предприятиях.

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Среди посещенных мест: уникальная подземная школа "Січевий колегіум", стратегические промышленные и энергетические объекты Запорожья, мемориальный комплекс "Дерево памя'ті", а также - Хортица.

Сибига с более чем 80 послами посетили Запорожье
Сибига с более чем 80 послами посетили Запорожье
Сибига с более чем 80 послами посетили Запорожье

Глава МИД добавил, что в этом году совещание послов проходит под лозунгом "От силы дипломатии - к дипломатии силы".

"И такие поездки перед началом недели работы и пленарных сессий позволяют почувствовать настоящую силу наших людей и нашего войска, которую мы должны укреплять ежедневно нашей работой с партнерами.

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Уже завтра будет открытие совещания Президентом Украины Владимиром Зеленским, который обозначит ключевые приоритеты работы для дипломатической системы на ближайшее время", - подытожил Сибига.

Сибига с более чем 80 послами посетили Запорожье
Сибига с более чем 80 послами посетили Запорожье
Сибига с более чем 80 послами посетили Запорожье
Сибига с более чем 80 послами посетили Запорожье

Автор: 

Запорожье (2720) посол (1823) Запорожская область (3324) Сибига Андрей (568) Запорожский район (185)


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Топ комментарии
+5
Большего идиотизма и представить не возможно
Подобный идиотизм продемонстрировали только поляки
Когда НА ОДНОМ БОРТУ летела в Смоленск практически вся польская власть
И тогда кацапы одним взрывом уничтожили президента и министров
И военных
Почти ВСЮ ПОЛЬСКУЮ ВЕРХУШКУ
Надо было и Зеленскому так же сделать
Всех послов в СУМЫ свозить
И попросить Берлинскую подключиться
К мероприятию
Берлинская умеет такие мероприятия проводить НЕЗАБЫВАЕМО!!!!!!
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20.07.2025 17:35 Ответить
+3
Залужний є на фото, а його треба берегти, бо вже ракета прилітала.
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20.07.2025 17:23 Ответить
+3
А що технічні засоби не дозволяють показати всі наслідки фашистської навали??? Чи для нас головне--піар і шоу Я вже не говрю про пусті витрати. Ніколи цього не зрозумію,бо це показово для лохів.
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20.07.2025 17:38 Ответить
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У нас є посли виявляється. Хтось їх чув-бачив де у світі?
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20.07.2025 17:03 Ответить
а ото нияке
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20.07.2025 17:50 Ответить
Оп у нас усіх замінило
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20.07.2025 19:00 Ответить
Это "погружение в реалии войны" в итоге закончится поголовной раздачей УБД. Мелочь, но приятно, придает солидности.
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20.07.2025 17:13 Ответить
Уявіть - Сибіга раб Єрмака з ОПУ міністр "зібрав ЗАЛУЖНОГО" на видання вказівок Єрмака . Зараз же вже 200відостково це уряд Єрмака , правильно?
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20.07.2025 17:21 Ответить
Залужний є на фото, а його треба берегти, бо вже ракета прилітала.
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20.07.2025 17:23 Ответить
А чомусь ракета не прилетіла? Хто знає чому? Може і вони таки слуги не того народу?Адже їх Зе призначав?
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20.07.2025 17:29 Ответить
Залужний тертий калач, не приїхав!! Бо знає на собі, як ОП телефонним дзвінком відволікає та наводить
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20.07.2025 19:03 Ответить
він на фото позаду на віддалені
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20.07.2025 19:53 Ответить
Большего идиотизма и представить не возможно
Подобный идиотизм продемонстрировали только поляки
Когда НА ОДНОМ БОРТУ летела в Смоленск практически вся польская власть
И тогда кацапы одним взрывом уничтожили президента и министров
И военных
Почти ВСЮ ПОЛЬСКУЮ ВЕРХУШКУ
Надо было и Зеленскому так же сделать
Всех послов в СУМЫ свозить
И попросить Берлинскую подключиться
К мероприятию
Берлинская умеет такие мероприятия проводить НЕЗАБЫВАЕМО!!!!!!
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20.07.2025 17:35 Ответить
Не виключаю що ця нарада була приводом витягти Залужного - яка ціль, ДЛЯ ЧОГО? це питання, а чому -є відповідь - у нього рейтинг співмірний з зЄ (майже рівний)
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20.07.2025 17:39 Ответить
100 % ціль був Залужний.
Берлінская спец
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20.07.2025 19:01 Ответить
Тільки послині нічого не вирішують! Все єрмак придумує .
А от Залужного хотіли дістати
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20.07.2025 19:02 Ответить
А що технічні засоби не дозволяють показати всі наслідки фашистської навали??? Чи для нас головне--піар і шоу Я вже не говрю про пусті витрати. Ніколи цього не зрозумію,бо це показово для лохів.
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20.07.2025 17:38 Ответить
Слідкуємо, затамувавши подих.
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20.07.2025 17:39 Ответить
жирует курвария
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20.07.2025 17:42 Ответить
Який сенс катати послів і яка користь від цього ?
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20.07.2025 17:46 Ответить
раніше були часи Єрмак особисто форуми за мір за кордоном "дипломативував"- а тепер ні Єрмака на фото ні закордону ... А плани то плани Єрмака жівут да пабеждают... Он вже імітацію оновлення влади ПРовів... вепр будуть методички послам роздавати ... З Залужним як буде- побачимо ...
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20.07.2025 18:21 Ответить
....а чому вас тоді не призначили головнокомандуючем? тоді б зовсім нічого не просрали б....так?
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20.07.2025 18:53 Ответить
Чкийсь абсурдний стендап
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20.07.2025 18:59 Ответить
Імітація бурної діяльності."доповів президету"- тьху
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20.07.2025 19:01 Ответить
Це аи залужному то про війну розказували?А де венедіктова,таран,сексологиня?
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20.07.2025 19:13 Ответить
 
 