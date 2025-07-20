Сибига с более чем 80 послами посетили Запорожье накануне совещания послов. ФОТОрепортаж

В Украину для участия в совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений прибыли главы украинских дипмиссий. Совещание завтра откроет президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

"Только что доложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому о нашей поездке с более 80-ю послами Украины в Запорожье, Запорожскую область и Ореховский район недалеко от линии фронта. Это погружение в реалии войны для глав украинских дипмиссий, которые прибыли в Украину для участия в совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений-2025", - говорится в сообщении.

Сибига отметил, что именно здесь, в прифронтовой области и на фронте, испытываются на прочность не только наши воины и общины, но и решения наших союзников.

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"Своевременность и сила решений о дополнительных пакетах оборонной поддержки и их поступление на передовую. Своевременность решений о санкционных ударах по российской экономике. Своевременность восстановления и инвестиций. Фронт - это одно из мерил эффективности решений и результативности работы как украинской дипломатии в целом, так и отдельных послов. Ситуация здесь - это правдивая оценка результатов работы дипломатов", - добавил он.

Также министр выразил убеждение, что по результатам этой поездки "мы станем еще более убедительными в нашей работе и удвоим усилия ради достижения справедливого мира, усиления Украины и увеличения цены войны для агрессора".

Сибига рассказал, что вместе с послами они посетили и сам город, и регион, побывали на критически важных предприятиях.

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Среди посещенных мест: уникальная подземная школа "Січевий колегіум", стратегические промышленные и энергетические объекты Запорожья, мемориальный комплекс "Дерево памя'ті", а также - Хортица.







Глава МИД добавил, что в этом году совещание послов проходит под лозунгом "От силы дипломатии - к дипломатии силы".

"И такие поездки перед началом недели работы и пленарных сессий позволяют почувствовать настоящую силу наших людей и нашего войска, которую мы должны укреплять ежедневно нашей работой с партнерами.

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Уже завтра будет открытие совещания Президентом Украины Владимиром Зеленским, который обозначит ключевые приоритеты работы для дипломатической системы на ближайшее время", - подытожил Сибига.







